高盛首度對人造肉股Beyond Meat發布報告 目標價67美元

在報告禁制期結束之後，高盛 (Goldman Sachs Group) 針對人造肉熱門股 Beyond Meat(BYND-US)，發布了公司首份評級報告，將這支股票評為「中性」評級，目標價 67 美元。

Beyond Meat 股價上週五 (24 日) 下挫 2.43 美元或 2.96%，收 79.67 美元，這支股票在最高點時，曾衝上 96.78 美元。

Beyond Meat 股價日線走勢圖 圖片來源：investing.com

高盛由於是這支股票 IPO 的管理銀行之一，直至本週才能發布個股報告，其餘摩根大通 (JP Morgan)、瑞士信貸 (Credit Suisse)、美銀美林、Jefferies 和 William Blair，也因同樣原因受到限制，預計也會陸續發表報告。

Beyond Meat 在 5 月 2 日掛牌，發行價格為每股 25 美元，如今已上漲超過 2 倍。

分析師雖然一致看好人造肉產業，但由於 Beyond Meat 漲勢過猛，分析師對之後走勢看法分歧。Consumer Edge 在上週的報告中，給這支股票「同於大盤」的評級，目標價定為 89.35 美元。

高盛分析師 Adam Samuelson 給予 Beyond Meat 的評級為「中性」，但目標價僅 67 美元，相當於現在價格下跌近 16%。

食品分析師 Jennifer Bartashus 認為，在股價高漲後，華爾街大型銀行的報告，預計更多是「持有」而非「買入」評級，Beyond Meat 的股價仍然相當高，現在問題在它能「走得多遠」「走得多快」。

Beyond Meat 股價相對於過去 12 個月的淨營收，本益比達到 55 倍。但整體食品業，這個數字在過去 5 年的平均值僅 1.3 倍。