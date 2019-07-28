巴菲特買進更多美國銀行股票 總持股價值超過290億美元

美國銀行 (Bank of America Corp.) (BAC-US) 是巴菲特 (Warren Buffett) 最愛的銀行，因為他的波克夏控股 (Berkshire Hathaway Inc.) (BRK.A-US) 已將持有股份提升至超過 290 億美元。

在向美國證券交易委員會 (SEC) 提交的表格 3 文件中，波克夏控股披露其擁有 9.5 億股美國銀行股票，超過已發行普通股的 10%。巴菲特是波克夏控股的董事長兼 CEO。

這較之前截至 3 月 31 日披露的 8.962 億股股份和約佔已發行股票的 9.4% 明顯增加。

波克夏已擴大其美國銀行最大股東的領先地位。根據 FactSet 資料，Vanguard 集團是第二大股東，持股約佔 6.4%，再其次是 SSgA Funds Management Inc.，佔 4.1%。

美國銀行股票週五 (26 日) 上漲 1.42%，收於 10 個月高點。按目前價格計算，波克夏的股權價值為 293 億美元。遠高於其持有的第二大銀行控股價值，波克夏持有富國銀行 (WFC-US) 4.098 億股，目前價值約為 201.8 億美元。

波克夏在申報給 SEC 的表格 3 文件中指出，「根據發行人最近公佈的已發行普通股數量，在發行人回購自有證券之際，對其普通股股份的實益擁有權超過 10%。」

美國銀行在最近的 10-Q 文件中指出，截至 4 月 25 日已發行 95.1 億股，但該銀行宣稱其在第 2 季回購了價值 65 億美元的股票。

巴菲特增持美國銀行股份的一種方式是透過行使權證，這些權證是 2011 年 8 月雙方達成的協議的一部分，當時他投資了 50 億美元的優先股，在銀行於 2008-2009 金融危機後努力恢復體質的同時支付 6% 的年度股利。股利殖利率幾乎是當時 10 年期國債殖利率的 3 倍。

Keefe, Bruyette & Woods 分析師布 Brian Kleinhanzl 也對美國銀行的股票價有所提振，將該行股票評級從「市場表現」調升至「超出市場表現」，並將其目標價從 32 美元調高至 36 美元，並表示預計該銀行將受惠於預期聯準會 (Fed) 降息後的經濟前景改善。

美國銀行股價過去 3 個月上漲 1.6%，而 SPDR 金融特選產業 ETF (XLF-US) 上漲 3.5%，道瓊​工業平均指數同期上漲 2.4%。

下圖是根據波克夏控股於 5 月提交的 13F 最新文件，截至 3 月 31 日持有美國銀行以外銀行的普通股現況。下次 13F 文件將於 8 月中旬公布。

波克夏持有富國銀行普通股數量一直在下降，截至 2018 年 12 月 31 日為 4.268 億股，截至 2018 年 9 月 30 日為 4.424 億股。