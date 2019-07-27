今年以來標普500上漲近21% 上次有此表現是22年前

談到龐大如鐵達尼號般的回報，上次標準普爾 500 股票指數有今年這樣的表現，正是那部關於 1912 年命運多舛、號稱不沉的豪華郵輪鐵達尼號的電影上映的年份：1997 年。

「鐵達尼號」後來成為全球電影票房收入第三高的電影，達 2 兆 1875 億美元，而真實的鐵達尼號於 1912 年 4 月 14 日沈沒。

然而，華爾街投資人可能希望股市延續這種鐵達尼號般的大漲走勢，並避免碰上任何重大的冰山。

今年前 7 個月，標準普爾 500 指數上漲近 21%，至 7 月 26 日為止是 1997 年來最豐富的年度回報，根據 Dow Jones Market Data，當年成長 26.74%。

資訊科技股引領 2019 年漲勢，今年以來上漲 33.2%，非必需性消費品上漲 25%，通訊服務產業上漲 24.8%，是標普 500 指數 11 個類股中排名前三的產業。

道瓊工業平均指數今年以來漲幅為 16.4%，納斯達克綜合指數的 25.5% 算來也不算太差，道瓊是 2013 年以來最佳走勢，納斯達克則是自 2003 年來最佳表現。

去年此時，標普 500 指數僅上漲 6.1%，道瓊工業平均指數上漲 3.3%，納斯達克指數截至 2018 年 7 月 26 日的回報率為 13.7%。

反彈的催化劑很明確：全球央行的寬鬆貨幣政策。

此外，FactSet 數據顯示，2018 年美股表現極差，而 1997 年美股漲幅為 31%。