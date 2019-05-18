〈鉅亨看世界〉人造肉風頭正健

在川普拉高美中貿易緊張局勢之下，全球股市大多經歷了糟糕的 5 月，不過卻有一檔個股異軍突起，帶動一整個概念股衝高，就是「人造肉」的表現。

據《彭博》報導，Beyond Meat Inc. 的 IPO，帶來了一波新的精英力量。這家公司的 6 大股東，包括 Twitter Inc.、麥當勞、Honest Tea 和 Pritzker 家族，自 5 月 1 日這檔股票以來就未曾賣出股票。這是個聰明的決定，讓他們的持股共增加了 16 億美元價值。

人造肉的牛市

即使在本週動盪的美國股市，「人造肉」的牛市跡象均未減弱，甚至於沒有實際人造肉業務的 A 股，也能從想像中上漲一波。如今，Beyond Meat 市值已逼近傳統肉類供應商 Pilgrim's Pride Corp. 的 73 億美元。

Beyond Meat 的成功也顯示，模仿肉類味道的蔬菜漢堡，正變得愈來愈為大眾所接受。

先進國家現在正努力減少肉類的消費，主要原因包括了健康因素、環保及動物福利的考量。根據 TD Asset Management 預估，到 2030 年，替代肉類產業的價值可能超過 340 億美元，相當於未來 10 年 40% 的年增長率。

多種技術正在研發

這些以植物為基礎做成的「肉」，主要由植物蛋白製成，通常是小麥、豌豆或馬鈴薯，藉由甜菜根汁等天然色素製造「血液」。

Impossible Foods CEO Pat Brown 展示自家素漢堡 (圖: AFP)

另一家美國公司 Impossible Foods 開發了一種植物版血紅素，可以賦予這些食物牛肉的色澤及味道。在 Beyond Meat 成功上市後，Impossible Foods 也順利在最近的融資活動，成功募資 3 億美元。

還有一類人造肉，被稱為培養肉或清潔肉類，使用動物幹細胞產生。這些細胞在實驗室生長，和畜牧業的飼主相比，這些「造肉」的過程更接於培養替代組織和器官的科學家。雖然這些技術還未成為餐館上的食物，但這些技術正獲多方探索，可能很快出現在人們的餐桌上。

對投資者來說，更著眼於其商機，Beyond Meat 提供了一個成功的例子。

早期投資人收獲滿滿

Lever VC 的創辧人兼管理合夥人 Nick Cooney 表示，即便是 IPO 前才參與融資的後期投資人，都在這次的公開上市大賺一筆，早期投資人更是最大的贏家。

Cooney 是 2015 年投資 Beyond Meat 團隊中的一員，當時 Beyond Meat 的價值僅為 1.45 億美元，而週四 (16 日) 時，公司市值已經達到約 56 億美元。

Cooney 指出，人造肉市場有著巨大的潛力，是當前產業的趨勢。除了在美國，在其他市場也是如此。

矽谷投資者 Kleiner Perkins 和 Twitter 聯合創辧人 Evan Williams 的投資部門 Obvious Ventures，是這家公司的最大股東，Twitter 另一位聯合創辦人 Christopher Isaac“Biz”Stone，也是這次 IPO 案的贏家。

Williams 在 Beyond Meat 的投資，甚至高過了 Twitter。Obvious Ventures 持有的 Beyond Meat 的股權，現在價值 4.14 億美元，比 Williams 在 Twitter 上所擁有的股份，還多出 1000 萬美元。

當然，股價走高不會一直持續下去，短期做空者也在增加，但對於忙於尋找投資題材的投機者，這已成為他們正加強關注的新領域。