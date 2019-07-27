Apple Card來了！傳蘋果高盛聯手8月上旬推出

知情人士透露，蘋果 (AAPL-US) 和高盛 (GS-US) 聯手高調推出的信用卡「Apple Card 」預計 8 月頭 2 週問世。

蘋果今年 3 月大會上披露了 Apple Card，並稱「今年夏季」將推出這款新信用卡產品，當時高盛執行長 David Solomon 也在場。

對蘋果來說，這款信用卡也是一種線上服務，將有助於維持現行 iPhone 用戶對蘋果產品的迷戀；對高盛而言，這是一款備受消費者矚目、盼望的高調產品。

高盛拒絕回應，蘋果也拒絕回應。

該消息人士表示，蘋果正在處理使用者相關的軟體產品，而高盛則處理支援端事務，提供蘋果軟體工具 (APIs) 建造 Apple Card 所用的金融服務。

Apple Card 設計透過 iPhone 的電子錢包 app「Wallet」來使用，但也附有一款實體鈦金卡，因此不接受感應付款的商家也能使用實體刷卡。

Apple Card 與其他信用卡不同的一點是，其操作軟體介面設計複雜精美，能追蹤餘額和購買紀錄，還有數個便於消費者操作的功能，旨在避免用戶產生債務，或者能快速償債，這些設計曾讓一些金融人士認為，銀行恐怕難以藉此產品實現獲利。

知情人士透露，用戶在最新發布的 iOS 12.4 版本中就可以註冊該卡，而今年夏季預計將與 iPhone 新機一併推出的 iOS 13 也會整合併入 Apple Card 錢包。目前已有用戶正在測試該款信用卡。