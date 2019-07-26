〈揚明光法說〉PICO模組出貨市場恐走向低階化 獲利有壓

微投影概念股揚明光 (3504-TW) 今 (26) 日召開法說會，總經理徐誌鴻認為，在中美貿易衝突仍未化解之下，揚明光保守看待下半年市場，預估下半年營收僅能維持與上半年相同或小幅成長，同時，占上半年營收近 5 成的微投影 Pico 模組，也可能因中國市場消費緊縮而走向低階化，相對在獲利面也不利。

以揚明光出貨產品別來看，上半年微投 Pico 顯示器營收約 11.99 億元，為最大宗，占上半年營收比重 49.22%，其次為取像光學產品營收約 4.35 億元，投影光學零組件約 3.62 億元，3D 列印產品約 1.91 億元，其他產品為 2.49 億元，而貨架顯示器今年上半年沒有出貨。

揚明光對於微投影產品、智能家居相關產品在下半年的出貨仍表示將較上半年成長，不過，徐誌鴻說，揚明光在微投影模組的開發上，已完成高解析度產品的出貨，依最新的出貨統計區分，高、中、低階產品的出貨比重為 30%、50% 及 20%；但下半年也可能因中國市場消費緊縮而走向低階化，相對在獲利面也不利。

至於在揚明光的產能擴充部分，揚明光在台灣新竹的新廠擴充，主要針對智能家居的光學元件擴充產能，此一產品區塊，預估在下半年也會是重要的成長項目，此外，在孟加拉的新廠擴建部分，揚明光指出，孟加拉二廠預計在本季完工試量產，預計也在第 4 季將會有營收的新貢獻。

同時，在車用產品業務部分，揚明光目前朝三方面持續開發中，一為車用照明的部分，主要在於車用的投地燈為主，目前仍持續穩定出貨之中；二者為車內的顯示裝置，這一部分開發的項目包括抬頭顯示器 (HUD) 產品，目前並沒有太大的市場斬獲；三者車用相機的光學元件部分，徐誌鴻說，這朝向 ADAS(先進駕駛輔助系統)、LIDA 雷達開發，其中 LIDA 相關產品則初步取得客戶試用。

揚明光財務長張雅容指出，上半年 3D 列印產品出貨 1.91 億元，較去年同期的 1.85 億元小幅成長，但是明顯較去年下半年的 3.36 億元銷售衰退 43.15%，主要是客戶端仍在去化庫存的影響，預估下半年仍沒有重大起色。

揚明光在今天法人說明會公布的 2019 年第 2 季合併營收為 11.8 億元，季減 6.1%，毛利率為 22.8%，季增 4.3 個百分點，年增 3.81 個百分點，稅後純益為 3269 萬元，季增 5.15 倍，年減 38.82%，單季每股純益 0.28 元。累計 2019 年上半年營收為 24.36 億元，年減 13.2%；毛利率為 20.6%，年增 0.9 個百分點，稅後純益為 3800 萬元，年減 34.5%，每股純益為 0.33 元