〈揚明光法說〉上半年獲利年減逾3成 每股純益僅有0.33元

3D 列印及微投影概念股揚明光 (3504-TW) 今 (26) 日由總經理徐誌鴻召開法說會，並公布 2019 上半年財報，揚明光半年稅後純益為 3800 萬元，年減 34.5%，每股純益為 0.33 元。

揚明光半年合併營收為 24.36 億元，徐誌鴻指出，由於中美貿易衝突影響，對於下半年所面臨的市場不確定高，在保守看待市場之下，預估下半年營收僅能維持與上半年相同的營收或小幅成長。

揚明光在今天法人說明會公布的 2019 年第 2 季合併營收為 11.8 億元，季減 6.1%，毛利率為 22.8%，季增 4.3 個百分點，年增 3.81 個百分點，稅後純益為 3269 萬元，季增 5.15 倍，年減 38.82%，單季每股純益 0.28 元。累計 2019 年上半年營收為 24.36 億元，年減 13.2%；毛利率為 20.6%，年增 0.9 個百分點，稅後純益為 3800 萬元，年減 34.5%，每股純益為 0.33 元

揚明光 2019 年出貨產品別來看，上半年微投易影 Pico 顯示器的營收約 11.99 億元，取像光學產品營收約 4.35 億元，投影光學零組件營收約 3.62 億元，3D 列印產品營收約 1.91 億元，其他產品營收為 2.49 億元，貨架顯示器今年上半年沒有出貨。

揚明光財務長張雅容指出，上半年 3D 列印產品出貨 1.91 億元，較去年同期的 1.85 億元小幅成長，但是明顯較去年下半年的 3.36 億元銷售衰退 43.15%，主要是客戶端仍在去化庫存的影響，預估下半年仍沒有重大起色。