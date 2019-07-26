〈開發金展望〉喬遷新總部大樓+100%收購中壽 維持明年下半年計畫不變

開發金 (2883-TW) 資深副總經理暨發言人張立荃今 (26) 日表示，位於敦化北路台北學苑地上權年底可望落成，預計明年下半年搬遷至新總部大樓。由於 2020 年底前也是開發金完成 100% 收購中壽 (2823-TW) 的表定年限，要以分批或一次併購尚未決定，但目前維持此時間表完成併購的目標不變，也就是說明還是有希望維持「雙喜臨門」。

中壽 2013 年底以 141.68 億元標下敦化北路台北學苑地上權 70 年，基地面積 4050 坪，建物規畫為地下 5 層、地上 18 層，總樓地板面積約 2.5 萬坪的 A + 級商用辦公大樓，在 2017 年 2 月開工動土，張立荃表示，今年底可望落成，在裝潢過後，預計明年下半年啟用。

張立荃進一步表示，除了高樓層將規劃為飯店外，其餘空間為商辦，明年下半年包括金控及子公司中國人壽、凱基銀行都會搬遷至此新總部大樓集中辦公，不過證券、投信則維持在大直辦公。

至於目前南京東路企業總部大樓，張立荃表示，屋齡超過 30 年，原本規劃都更，但因考量都更不易、曠日廢時，現在重新思考，只是要整棟出售或者分拆出售，會保持彈性。

明年底也是開發金完成對中壽 100% 收購的表定年限。開發金 2017 年 9 月收購 25% 中壽，以每股 35 元收購 8.8 億股，就花了龐大的金額，由於尚須收購 65% 股份，換算市值甚高，因此需要時間準備，不過，今年 4 月底法說會後傳出計畫恐有變數。

張立荃表示，目前沒辦法告知確切時間點，要以分批或一次併購也尚未決定，但仍希望維持此時間表完成併購的目標不變，但因考量資本市場變化，仍保持彈性，若有具體決定方案或者變化都會向主管機關報告。