【華冠投顧】台股下周守住支撐，有機會再度向上

受到美股下跌影響，台股開低震盪，終場下跌 49 點，收 10891 點，成交量 1111 億元，價跌量縮跌破 10900 點整數，不過整體走勢而言: 跌不太下去! 今日開低下跌量縮，盤中並無擴大下殺情況，我們認為是好事，多方下周有機會!

台股本周一指數漲到 10994 波段新高，但由於短線過熱，進行拉回修正整理，很合理，因此，今日大盤在美股下跌利空下，回測支撐絕對是好事，且連續拉回後，指標也經過修正，而我們之前給大家的下檔支撐位置 10861 與 10843 點，都沒來，未跌破，就不會有轉弱或轉空機會，所以，拉回是醞釀下一波上漲機會，因此，下周一，二若再守住支撐，時間將轉為對多方有利，大盤將有機會再轉向上攻擊。

盤面強勢股方面: 加高 (8182)，瀚宇博(5469)，華新(1605)，裕隆(2201)，喬山(1736)，中磊(5388)，楠梓電(2316)，華邦電(2344) 以及鎧勝 KY(5264)等，弱勢股: 廣運 (6125)，揚智(3041)，緯軟(4953)，茂矽(2342)，訊舟(3047)，群聯(8299)，聯電(2303)，科嘉 KY(5215)，大立光(3008) 以及友達 (2409) 等。

分析師 林驛銘

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