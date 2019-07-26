三大法人共賣超53.97億元 華邦電近3日獲外資大買逾6萬張

受美股四大指數周四收黑影響，台股今 (26) 日在權值三王，及電子、傳產族群同步走弱下，終場下跌 49.43 點，收在 10891.98 點，失守 5 日線及 10900 點關卡，周線中止連 2 紅。三大法人方面，僅投信買超 3.41 億元，外資及陸資賣超 51.25 億元，自營商賣超 6.13 億元，共賣超 53.97 億元。其中，華邦電近 3 日已獲外資大買逾 6.6 萬張。

台指期部分，外資減持多單 2562 口，多單未平倉口數降至 40552 口；投信增持空單 193 口，空單未平倉口數增至 23708 口；自營商增持空單 362 口，空單未平倉口數增至 3074 口。

外資今日買盤主要集中在電子股，獲外資買超上萬張的個股僅華邦電、聯電，外資買超上千張的電子股包括和鑫、瀚宇博、欣興、南茂、華泰、智原、合勤控、中磊、智易、金像電、京元電子、正文、精成科、同欣電、茂迪，傳產股僅台灣高鐵、喬山。

外資買超方面，買超最多的是華邦電、大買 40937 張，第 2 名聯電、買超 20349 張，第 3 名為元大滬深 300 正 2、買超 1.1 萬張，第 4 至 7 名分別為和鑫、瀚宇博、欣興、富邦上証正 2，買超張數超過 4000 張，第 8 至 10 名為南茂、華泰、智原，均獲外資買超逾 2000 張。

外資賣超方面，賣超最多的是友達、大賣超過 2.7 萬張，第 2 名為群創、賣超 17677 張，第 3 名為元大金、賣超 1 萬張，第 4 至 8 名分別為大同、新光金、玉山金、中信金、彩晶，均遭外資賣超逾 7000 張，第 9、10 名為緯創、彰銀，外資賣超張數均超過 5000 張。

投信今日買超第 1 名為萬海、買超 2188 張，第 2 至 4 名為昇陽半導體、旺宏、裕民，買超張數逾 1000 張，第 5 名為全球傳動、買超 938 張；投信賣超第 1 名為聯電、遭大賣 1.4 萬張，第 2 至 4 名分別為華通、群創、日月光投控，賣超張數均超過 1000 張，第 5 名為冠德、買超 721 張。

法人指出，台股雖然受美股回檔影響而修正，但高位階續強格局不變，且外資期現貨操作均偏向多方，有利後市發展，目前下檔支撐看 10879 點，若台股能維持 10879 點之上，則持續處多方格局走勢，若跌破 10879 點，將面臨橫向震盪整理；目前市場觀望下周美科技股財報、聯準會是否降息等變數。

