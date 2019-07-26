台股盤後—美股拖累 權值三王走弱 失守5日線、10900點關卡

受美股四大指數周四收黑影響，拖累全球股市表現，台股今 (26) 日在權值三王，及電子、傳產族群同步走弱下，終場加權股價指數下跌 49.43 點，收在 10891.98 點，成交量 1108.4 億元，失守 5 日線及 10900 點關卡。

觀察權值股表現，台積電回檔震盪，跌逾 1%，大立光則開低走低，跌幅超過 2%，皆跌破 5 日線，拖累大盤表現；鴻海則在平盤震盪，盤中一度由黑翻紅，終場下跌 0.25% 作收。其他權值股方面，日前舉辦法說的友達、聯電，因對展望保守，今股價有壓，跌幅皆逾 2%。

不過盤面上，華新集團概念股表現強勁，旗下 PCB 廠瀚宇博股價大漲近 8%，華新、華邦電也漲逾半根停板，華新科漲 3%，精成科、和鑫、華東也有 2% 漲幅。

在類股表現方面，受到生技展激勵，帶動相關群表現強勁，藥華藥開高走高，漲逾 9%，接近漲停價位，另外包含東生華、杏一漲 2%，美時、精華也有 1% 左右漲幅，浩鼎同樣站穩盤上。

受到暑假商機帶動，遊戲族群今也表現強勁，智威、傳奇漲逾 1%，鈊象、大宇資也都在盤上表現。

盤面上仍以半導體光電族群最為弱勢，日月光投控、祥碩、牧德跌幅在 2% 上下，環球晶、晶電、彩晶、群創、光磊、揚明光、亞光也都在盤下。

法人表示，受歐洲央行宣布暫時維持利率不變，引發市場擔憂美國聯準會可能也不會降息，加上部分企業財報表現欠佳，造成資金提前散場，短期之內，台股將受美股回檔影響而修正，但外資期現貨操作均偏向多方，預估台股仍維持高位階續強格局。