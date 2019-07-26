〈財報〉Alphabet第二季金光閃閃 執行庫藏股250億美元 盤後漲9%

谷歌母公司 Alphabet (GOOGL-US) 週四 (25 日) 盤後公布第二季財報，並宣布董事會核准追加執行 C 類股 (GOOG-US) 庫藏股 250 億美元，股價大漲 9%。

在財報法說會上，該公司財務長 Ruth Porat 表示，該資本將用於支持成長、收購和投資。

財報關鍵數據

EPS：(不含一次性項目) 14.21 美元 vs. 11.30 美元 (Refinitiv 調查的預期共識)

營收： 年增 19% 至 389.4 億美元 vs. 381.5 億美元 (Refinitiv 調查的預期共識) ** 或年增 22%，按固定匯率計算。

流量獲取成本 (TAC)：72.4 億美元 vs. 72.7 億美元 (根據 StreetAccount)

Google 產品的付費點擊次數同比：+28％

Google 產品的每次點擊成本同比：-11％

Alphabet 的營收和 EPS 優於分析師預期，但 TAC 不及預期。(TAC 是谷歌支付給蘋果一類的廠商費用，使其搜尋引擎為這些廠商設備內建默認的搜尋引擎。）

Q2 營收細項

廣告營收：自去年同期的 280.9 億美元成長至 326 億美元。

其他營收：自去年同期的 44.3 億美元成長至 61.8 億美元。(此項目含 Pixel 一類的硬體以及雲端)

其他賭注： 自去年同期的 1.45 億美元成長至 1.62 億美元。(此項目含谷歌以外的子公司，如自動駕駛車公司 Waymo)

Porat 法說會上表示，雲端營收占這個項目的大部分，也是整體 Alphabet 營收成長的第三大驅動力。谷歌雲端去年 11 月上任的執行長 Thomas Kurian 也已進行了一些引人注目的收購行動，例如分析公司 Looker。

谷歌執行長 Sundar Pichai 表示，雲端業務年度營收運行率超過 80 億美元。谷歌去年 2 月曾表示，其雲端業務每季能帶來 10 億美元收入，當時也是該公司首次披露谷歌雲端營收。Pichai 表示，公司打算在未來幾年增聘雲端銷售人力至 3 倍。

今年 TAC 在谷歌廣告營收占比略低於去年，自去年的 23% 下降至 22%。

上一季谷歌公布營收成長減速後，Alphabet 股價大跌，其最大禍首來自 YouTube，但這一季 Porat 表示 YouTube 的營收很強勁，雖然沒有披露具體數據，但這樣已為週四財報增添色彩。

「YouTube 再次成為營收成長的第二大推手，我們很滿意現在看到的動能。」Porat 說。

她澄清，先前稱 YouTube 點擊成長降速導致整體營收成長放緩，這並非因刪除違反政策的影視內容所導致的結果，「點擊和 CPC 成長與執行政策的行動無關。」

在美國和外國反壟斷機構的監督下，谷歌面臨更廣泛的業務威脅。

美國司法部週二宣布，將對大型科技公司展開廣泛的反壟斷審查。雖然沒有具體點名哪一家企業，但司法部稱將會審查具有領域主宰地位的線上平台之政策和做法，其中包含網路搜尋領域，而擁有美國網路搜尋市場佔有率 90% 的谷歌首當其衝。今年五月，華爾街日報便報導，司法部計畫單獨對谷歌展開反壟斷調查。

上一季，Alphabet 認列歐盟委員會 17 億美元罰款，作為扼殺網路廣告產業競爭的和解金。今年 6 月，Alphabet 稱已開始對該罰款提起上訴。