〈財報〉Alphabet第二季金光閃閃 執行庫藏股250億美元 盤後漲9%

谷歌母公司 Alphabet (GOOGL-US) 週四 (25 日) 盤後公布第二季財報，並宣布董事會核准追加執行 C 類股 (GOOG-US) 庫藏股 250 億美元，股價大漲 9%。
在財報法說會上，該公司財務長 Ruth Porat 表示，該資本將用於支持成長、收購和投資。
財報關鍵數據
- EPS：(不含一次性項目) 14.21 美元 vs. 11.30 美元 (Refinitiv 調查的預期共識)
- 營收： 年增 19% 至 389.4 億美元 vs. 381.5 億美元 (Refinitiv 調查的預期共識) ** 或年增 22%，按固定匯率計算。
- 流量獲取成本 (TAC)：72.4 億美元 vs. 72.7 億美元 (根據 StreetAccount)
- Google 產品的付費點擊次數同比：+28％
- Google 產品的每次點擊成本同比：-11％
Alphabet 的營收和 EPS 優於分析師預期，但 TAC 不及預期。(TAC 是谷歌支付給蘋果一類的廠商費用，使其搜尋引擎為這些廠商設備內建默認的搜尋引擎。）
Q2 營收細項
- 廣告營收：自去年同期的 280.9 億美元成長至 326 億美元。
- 其他營收：自去年同期的 44.3 億美元成長至 61.8 億美元。(此項目含 Pixel 一類的硬體以及雲端)
- 其他賭注： 自去年同期的 1.45 億美元成長至 1.62 億美元。(此項目含谷歌以外的子公司，如自動駕駛車公司 Waymo)
Porat 法說會上表示，雲端營收占這個項目的大部分，也是整體 Alphabet 營收成長的第三大驅動力。谷歌雲端去年 11 月上任的執行長 Thomas Kurian 也已進行了一些引人注目的收購行動，例如分析公司 Looker。
谷歌執行長 Sundar Pichai 表示，雲端業務年度營收運行率超過 80 億美元。谷歌去年 2 月曾表示，其雲端業務每季能帶來 10 億美元收入，當時也是該公司首次披露谷歌雲端營收。Pichai 表示，公司打算在未來幾年增聘雲端銷售人力至 3 倍。
今年 TAC 在谷歌廣告營收占比略低於去年，自去年的 23% 下降至 22%。
上一季谷歌公布營收成長減速後，Alphabet 股價大跌，其最大禍首來自 YouTube，但這一季 Porat 表示 YouTube 的營收很強勁，雖然沒有披露具體數據，但這樣已為週四財報增添色彩。
「YouTube 再次成為營收成長的第二大推手，我們很滿意現在看到的動能。」Porat 說。
她澄清，先前稱 YouTube 點擊成長降速導致整體營收成長放緩，這並非因刪除違反政策的影視內容所導致的結果，「點擊和 CPC 成長與執行政策的行動無關。」
在美國和外國反壟斷機構的監督下，谷歌面臨更廣泛的業務威脅。
美國司法部週二宣布，將對大型科技公司展開廣泛的反壟斷審查。雖然沒有具體點名哪一家企業，但司法部稱將會審查具有領域主宰地位的線上平台之政策和做法，其中包含網路搜尋領域，而擁有美國網路搜尋市場佔有率 90% 的谷歌首當其衝。今年五月，華爾街日報便報導，司法部計畫單獨對谷歌展開反壟斷調查。
上一季，Alphabet 認列歐盟委員會 17 億美元罰款，作為扼殺網路廣告產業競爭的和解金。今年 6 月，Alphabet 稱已開始對該罰款提起上訴。