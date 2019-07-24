不是北京！彭博爆料：下週三美中面對面談判「上海」登場

《彭博社》週二 (23 日) 報導，美中新一輪面對面談判將在下週三 (31 日) 上海登場，而非先前傳出的北京。

隨著美中新一輪面對面談判的消息輪廓更加明確，受此消息激勵，週二盤中每股應聲大漲至單日高點，標普 500 指數收漲 0.67%，至 3005.10。

(圖片：investing)

《南華早報》週一 (22 日) 引述消息人士報導，美國財政部長梅努欽和萊特海澤最快下週將前往北京與中國國務院副總理劉鶴進行談判。

週二一位高級政府官員向《彭博社》透露，中國要求會議在上海而不是北京舉行。

該報導引述消息人士表示，美國貿易代表萊特海澤 (Robert Lighthizer) 率領的貿易代表將於下週一 (29 日) 動身前往中國，並於下週三 (31 日) 抵達上海，與中國國務院副總理劉鶴領軍的中貿易代表團重啟新一輪面對面談判。

據報導，在上海舉行會議將涉及對問題的廣泛討論，但預計不會有重大貿易突破。此次會議將是中國商務部長鍾山首次加入核心談判。

美國商務部長羅斯週二接受彭博專訪時表示：「不論是川普總統目標是達成一項合適的協定或繼續徵收關稅，我們都無法判斷這需要多久？重要的是，美中達成一項合適、非常好的協議，這是壓倒一切的目標，比準確的時間點更重要。」