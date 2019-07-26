預期Fed降息 分析師：恐引發股市大跌

股市分析師蘇祖奇 (Dan Suzuki) 警告，美國股市回檔的風險正在上升，糟糕的是，聯準會 (Fed) 恐束手無策。

這位 Richard Bernstein 顧問公司分析師相信，華爾街正錯誤地預期，7 月降息將推升股市進一步創新高點。

「歷史上，每當 Fed 降息，除非有財政振興措施配套，否則將是跌勢訊號，而非漲勢訊號，」他於週三告訴 CNBC 電視台說。「強調 Fed 降息可以支撑股市，恐言過其實。」

蘇祖奇觀察了過去逾 20 年的走勢圖，檢視 Fed 在放寬信用週期中，第一次降息後，S&P 500 的表現。

他說：「回想 1998 年，即使沒有經濟衰退，Fed 開始降息後，股市回檔了 19%。」

過去 20 年，這種情況又發生了二次。他補充說道：「上次 Fed 開始降息是在 2007 年 9 月，亦即上次多頭市場高點出現的一個月之前。」

蘇祖奇指出，目前市場面臨的是當下的基本面，及其對企業獲利造成的影響。

「無論下週 Fed 是降息 25 基點或 50 基點，都不會改變經濟成長減緩的事實，」蘇祖奇說。

儘管 S&P 500 週三創新高點，蘇祖奇認為，股市回檔的風險已上升到了數年來未見的程度。

他預期投資人終將了解，Fed 降息一次或二次，並無法重振經濟，這將導致股市至年底時，回檔 5% 至 10%。

他說：「股市過度信賴 Fed，誤認為降息是疲弱基本面的靈丹妙藥。」