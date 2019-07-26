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預期Fed降息 分析師：恐引發股市大跌

預期Fed降息 分析師：恐引發股市大跌 (圖片：AFP)
預期Fed降息 分析師：恐引發股市大跌 (圖片：AFP)

股市分析師蘇祖奇 (Dan Suzuki) 警告，美國股市回檔的風險正在上升，糟糕的是，聯準會 (Fed) 恐束手無策。

這位 Richard Bernstein 顧問公司分析師相信，華爾街正錯誤地預期，7 月降息將推升股市進一步創新高點。

「歷史上，每當 Fed 降息，除非有財政振興措施配套，否則將是跌勢訊號，而非漲勢訊號，」他於週三告訴 CNBC 電視台說。「強調 Fed 降息可以支撑股市，恐言過其實。」

蘇祖奇觀察了過去逾 20 年的走勢圖，檢視 Fed 在放寬信用週期中，第一次降息後，S&P 500 的表現。

他說：「回想 1998 年，即使沒有經濟衰退，Fed 開始降息後，股市回檔了 19%。」

過去 20 年，這種情況又發生了二次。他補充說道：「上次 Fed 開始降息是在 2007 年 9 月，亦即上次多頭市場高點出現的一個月之前。」

蘇祖奇指出，目前市場面臨的是當下的基本面，及其對企業獲利造成的影響。

「無論下週 Fed 是降息 25 基點或 50 基點，都不會改變經濟成長減緩的事實，」蘇祖奇說。

儘管 S&P 500 週三創新高點，蘇祖奇認為，股市回檔的風險已上升到了數年來未見的程度。

他預期投資人終將了解，Fed 降息一次或二次，並無法重振經濟，這將導致股市至年底時，回檔 5% 至 10%。

他說：「股市過度信賴 Fed，誤認為降息是疲弱基本面的靈丹妙藥。」

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