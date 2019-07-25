阿里首踏自主晶片！平頭哥發布「玄鐵910」RISC-V晶片

今 (25 日) 阿里巴巴旗下半導體公司「平頭哥」正式對外公布首款自主研發晶片「玄鐵 910」(XuanTie910)。阿里巴巴宣稱該晶片為目前業界性能最強的 RISC-V 處理器之一。玄鐵 910 可以結合其它高性能晶片，應用在 5G、AI，及自動駕駛等領域中。

在性能方面，玄鐵 910 支援 16 核心，單核性能達到 7.1 Coremark/MHz，主頻達到 2.5GHz，配合 AI 增強的向量計算引擎，比目前業界最好的 RISC-V 處理器性能超出 40% 以上。

圖: cnbeta

玄鐵 910 大大降低高性能晶片的設計製造成本。未來在 5G、AI、網路通信、自動駕駛等領域中，使用該處理器可使晶片性能提高一倍以上，同時晶片成本降低一半以上。

和 PC 時代、移動互聯網時代不同，AIoT 時代的晶片應用場景更加豐富多元，企業需要能快速實現可商用的晶片，RISC-V 架構具備開放、靈活、低功耗等優點，被認為是 AIoT 場景最核心的晶片架構之一。

為了進一步降低晶片設計門檻，加速產業創新，未來平頭哥將全面開放玄鐵 910 IP Core，全球開發者可以免費下載該處理器的 FPGA 代碼，快速擴展晶片原型設計和架構創新，以達成阿里的「普惠晶片」計劃。

阿里巴巴集團副總裁戚肖寧表示，「傳統通用晶片的模式越來越難適應碎片化 AIoT 場景的需求，開源、開放是大勢所趨，平頭哥致力於做 AIoT 時代的晶片基礎設施提供者，讓晶片更普惠。」

此外，阿里雲智能總裁張建鋒針對雲端技術表達看法，認為雲端時代是一系列技術的綜合，雲端計算只是其中的底層，當中還包含大數據、智聯網、移動化技術等。

相較傳統 IT，雲端計算成本降低一半，雲端的穩定性比自建 IT 的穩定性超出一個量級，安全性方面則超出兩量級以上。至於在效率方面則是有三倍提升，從 IT 的角度來看，雲端計算已經具有壓倒性的優勢。