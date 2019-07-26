〈財報〉亞馬遜Q2多空交錯 Q3獲利遜色 盤後下滑2%

亞馬遜 (AMZN-US) 週四 (25 日) 公布第二季財報多空交錯，獲利未達預期，但營收卻超過預期，顯示亞馬遜對公司的重新投資發揮成效，推動銷售成長，但代價是利潤下降。

然而，亞馬遜盤後跌幅約莫 2%，係因該公司第三季的獲利預測遠低於華爾街的預期。

財報關鍵數據

EPS： 5.22 美元 vs. 5.57 美元 (Refinitiv 調查的共識預期)

營收：年增 20% 至 634 億美元 vs. 625 億美元 (Refinitiv 調查的共識預期)

AWS：年增 37% 至 83.8 億美元 vs. 85 億美元 (FactSet 調查的共識預期)

亞馬遜第二季營收年增 20%，高於第一季年增率 16.8%，第一季的年增率也是 4 年來最低。

亞馬遜承諾第二季支出 8 億美元改善倉庫和交付基礎設施，作為 Prime 會員「單日到貨」計畫的一部分行動，分析師估計，到貨日期縮減後，能鼓勵消費者更頻繁採購，帶來更高收入。

然而，這些支出均吞噬了亞馬遜的利潤率，導致獲利低於預期。亞馬遜純益 26 億美元，為去年第二季以降最糟糕表現。

第三季財測

營業收入：介於 21 億美元至 31 億美元 vs. 44 億美元 (FactSet 估計)

營收：660 億美元至 700 億美元 vs. 673 億美元 (FactSet 估計)

亞馬遜財務長 Brian Olsavsky 表示，第三季會對擴張計畫支出略多於 8 億美元的資金。

「由於隔日到貨的 Prime 服務，北美利潤遭大幅壓縮，所以第二季的財報負面，但我們持續相信，這項隔日到貨策略只會造成短期痛苦，但長期是有益的。」穆迪的亞馬遜分析師 Charlie O’Shea 肯定地說。

亞馬遜執行長貝佐斯 (Jeff Bezos) 表示，這項改變獲得了「很大量的正面回饋，也加速了銷售成長。現在 Prime 會員在選購 1000 萬種以上的商品時，適用這項免費的一日到貨優惠，而這一且才剛剛開始。」

部門營收成長

AWS：年增 37% 至 83.8 億美元 vs. 85 億美元 (FactSet 調查的共識預期)

AWS 是亞馬遜利潤最豐厚的部門，但這樣的成績意味競爭對手微軟正加速發展，因為前一季 AWS 年增 41%。

其他：年增 37% 至 30 億美元 (此部門包含亞馬遜越來越重要的網路廣告業務)

國際銷售：年增 12% 至 164 億美元，較去年同期 27% 的年增率下降。

實體商店 (含全食商店)：持平在 43 億美元，但若含送貨到府和現場自取訂單，則有 5% 以上成長率。(送貨到府和現場自取訂單認列在網路銷售項目。)

與此同時，亞馬遜也面臨更嚴格的監管審查，美國和歐盟的反壟斷官員均對亞馬遜的業務政策進行了調查，但 Olsavsky 表示，週四的財報沒有納入任何潛在的違規罰款衝擊。

今年第二季，亞馬遜推出全食商店數百種產品的新一輪優惠，同時在全美更多地區開設全食商店門市，並宣布與藥品連鎖 Rite Aid 合作，推出到 Rite Aid 藥局領取亞馬遜包裹的服務。

此外，貝佐斯也戮力太空經濟，今年 6 月亞馬遜首次召開火星會議，貝佐斯分享了許多「Project Kuiper」項目細節，計畫發射 3200 枚以上的衛星，以改善寬頻連線狀況。

亞馬遜今年迄今上漲 32%，仍遠優於 S&P 500 指數同期 20% 的漲幅。