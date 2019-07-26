傳美司法部促各州支持T-Mobile與Sprint合併案

知情人士透露，美國司法部 (DOJ) 正在與各州政府官員商談，以支持美國第三大電信商 T-Mobile(TMUS-US) 和第四大電信商 Sprint(S-US) 260 億美元的合併案。

在先前，曾傳出美國司法部反壟斷機構將否決該案，但由於衞星電視服務商 Dish Network 已同意有條件購入兩家公司的部分資產，成為第四大電信商，紓緩了美司法部先前對兩間公司合併後壟斷市場的疑慮。

據悉，Dish Network 將以約 15 億美元收購 T-Mobile 的手機預付通訊業務，並以約 35 億美元收購該公司的無線頻譜來建立自家的行動網絡。

報導中指出，司法部與其他州總檢察官商議，期望他們能支持合併。在 6 月時，加州與紐約州等地的總檢察官曾起訴阻止該項合併案，聲稱這項合併將會推高手機相關服務的價格。

T-Mobile 和 Sprint 則在先前表示，合併案將帶來更好的 5G 服務，同時他們也承諾為美國創造更多就業機會，並與競爭者 Verizon 和 AT&T 進行合理的市場競爭。

兩家公司也承諾在合併完成後的 3 年內部署一個覆蓋 97% 美國人口的 5G 網路，並在 6 年內將部署範圍擴大至 99%，農村地區亦有 90% 的覆蓋率。另一方面 T-Mobile 和 Sprint 還保證 90% 的美國人口將能獲得 100 Mbps 網路速度，99% 的人口則能獲得 50 Mbps 的網速。

投資者則是普遍看好兩家公司的合併案將會通過，近幾個月來 T-Mobile 和 Sprint 的股票呈現上漲的趨勢。截至週四收盤，T-Mobile 在今年已上漲 26%，Sprint 則上漲了 28%。