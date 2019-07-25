「台股ETF三冠王」元大投信 再推ESG永續ETF 打造生態圈第三勢力

元大投信旗下台股 ETF 檔數達 11 檔、規模達新台幣 2000 億元，受益人數達 29 萬人次，為國內台股 ETF 三冠王，其中，元大台灣 50ETF(0050-TW)、元大高股息 ETF(0056-TW)，深獲投資人青睞，分別擁有 10 萬與 12 萬受益人，元大投信 8 月將再度推出元大台灣 ESG 永續 ETF(00850-TW)，鎖定國內搭載 ESG 精神與永續經營原則的優質企業，預計打造 ETF 生態圈，且看好此將為國民 ETF 的第三勢力。

元大投信董事長劉宗聖表示，根據全球永續投資聯盟 (GSIA) 統計，截至 2018 年底，全球永續投資金額超過 50 兆美元，其中又以整合 E(環境議題)、S(社會責任)、G(公司治理) 三因子選股規模成長最為快速。觀察落實 ESG 的企業在經營績效上，長期表現具正面效益，在下檔風險也較具防禦效果，有中長期投資潛力，獲得全球多個投資機構、政府退休基金認同。

對比元大台灣 50(0050) 取樣國內市值前 50 大企業，注重市值規模「大」，至於元大高股息 (0056) 側重挑選「高」殖利率標的，元大台灣 ESG 永續 ETF 追蹤國內首支涵蓋環境、社會、公司治理完整投資構面的臺灣永續指數，則致力於 ESG 原則的「優」質企業，兼容 0050 與 0056 市值、殖利率表現特點。

元大投信表示，希望藉由差異化產品，一方面凸顯台灣符合 ESG 標準的優質企業，為國內 ESG 投資貢獻心力，另方面也提供投資人更細膩的資產配置選擇。

台灣永續指數與台灣 50 指數成分股雖然有 6 成相同，但是元大台灣 ESG 永續 ETF 採取「現金申贖」，方便國際資金投入；此外，元大台灣 ESG 永續 ETF 發行價格 20 元，相對親民的價格對一般投資人也較有吸引力。

元大投信建議，未來投資人可以視交易、資產配置或退休規畫需求，配置 0050、0056，輔以 00850 部位，又或者 0050、0056、00850 各三分之一，多元靈活搭配。

元大投信表示，該公司一向掌握國際脈動，引領國內產品創新，在全球投資趨勢面臨混沌不明之際，今年推出兩大投資新星: AI(人工智慧) 與 ESG 兩大主題 ETF，協助投資人在國內輕鬆以 ETF 形式參與技術提升與意識提升兩大國際潮流，具劃時代意義，也兼顧海內外股票配置需求。

