瑞儀Q2純益14.9億元 EPS 3.21元 全年有望小幅成長

背光模組大廠瑞儀 (6176-TW) 今 (25) 日公布第 2 季財報，稅後純益達 14.94 億元，季增 4.65%、年增 3.49%，每股純益 3.21 元。瑞儀表示，受客戶新品拉貨效應加持，預期本季營運會比第 2 季好，全年營收有望小幅成長。

瑞儀第 2 季營收 129.79 億元，季減 12.65%、年增 20.93%，毛利率 17.19%，季增 0.4 個百分點、年增 3.28 個百分點，營益率 11.86%，季增 0.31 個百分點、年增 5.61 個百分點；稅後純益 14.94 億元，季增 4.65%、年增 3.49%，每股純益 3.21 元。

瑞儀累計今年上半年營收 278.39 億元，年增 26.8%，毛利率 16.98%，年增 3.81 個百分點，營益率 11.7%，年增 5.63 個百分點，稅後純益 29.21 億元，淨利率 10.49%，年增 3.26 個百分點，每股純益 6.28 元。

瑞儀表示，第 2 季在客戶年初發表的 9.7 吋平板產品帶動下，銷售逆勢增溫，帶動整體表現優於去年，而本季進入產品交替期，新款 10.2 吋產品將陸續出貨，預期本季受新品帶動，在平板及筆電產品上，仍有很大的成長幅度。

展望全年，瑞儀表示，今年受客戶產品銷售增溫激勵，上半年表現優於去年，預期本季在客戶新品帶動下，營運又會比第 2 季好，雖然目前第 4 季仍不明朗，但預期全年營收有望較去年小幅成長。