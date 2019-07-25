語出驚人！小摩：美元霸權地位終將殞落 請做好拋售準備

摩根大通預測，隨著亞洲經濟體的崛起，美元霸權地位將遭挑戰，未來幾十年內，將難以維持全球第一貨幣的地位，因應此趨勢，建議投資組合中應避免美元的比重過高。

摩根大通策略師 Craig Cohen 發布報告指出，近一個世紀以來，美元一直全球央行主要的儲備貨幣，但由於結構性原因和週期性障礙，美元可能失去作為全球主導貨幣的地位。

由於全球經濟中心的轉移，許多曾在歷史上居於主導地位的貨幣霸權不再，而現在全球經濟中心正逐漸轉移到亞洲，儘管中國躍升超級大國是主要原因，但並非是唯一原因。

小摩認為，目前幾個亞洲經濟區範圍，主要是西起阿拉伯半島和土耳其，東到日本和紐西蘭；北起俄羅斯，南到澳洲，涵蓋其中的經濟體，占全球經濟成長的 2/3 和全球一半的 GDP，該地區日益成長的購買力將增加非美元交易的數量，侵蝕美元的儲備貨幣地位，並為取代美元成為主要國際貨幣奠定基礎。

摩根大通強調，未來幾十年，美國和美元在全球經濟的主導地位，將轉向更具有經濟實權的權力的亞洲。

在此趨勢下，摩根大通建議投資人，在投資組合中應避免美元比重過高，並應做好投資多元化，儘管部分的銀行已開始拋售美元而轉向歐元，但更多的銀行則青睞價值穩定的黃金。

事實上已有不少人預做美元強權地位衰落的準備，2018 年黃金的需求達到近半個世紀以來新高，俄羅斯和中國更帶動了這股淘金熱，今年五月兩國央行分別增持 16 噸和 7 噸黃金，累計前五月分別增持 70 多噸。