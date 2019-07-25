歐洲央行議息有利美元 就算下周美國降息也不怕

一般來說，如果聯準會降息，會使美元在投資上的吸引力下降。但美元近期仍然強勢，對其他主要貨幣更是如此，不少分析師認為，就算聯準會宣布降息，美元也還有升值空間。

台北晚間 7:35，ICE 美元指數報 97.66，小跌 0.08%。過去 5 個交易日，美元指數上漲 0.89%；今年至今則上漲了 1.54%。

南非標準銀行集團的 G10 貨幣策略師 Steve Barrow 在新發布報告中指出，就其觀察的美元走勢指標來看，未來數周仍然看多美元。因為歐洲的寬鬆政策會讓歐元繼續走低、給予美元上漲的動力。

歐洲央行將於周四 (25 日) 召開政策會議。市場預期，即使這次會議沒有決定採行新一輪刺激措施，也會表達有此意願。而聯準會則將於下周三 (31 日) 召開利率政策會議，交易員普遍預期，至少會降息 1 碼。

Barrow 的報告中分析，如果周四歐洲央行採取較激進的貨幣政策，歐元將會震盪走低，兌美元匯率可能再下探到 1.05 至 1.10 美元。歐元本周走低 0.7%，接近 2 個月低點。

其他經濟學家則認為，歐洲央行本周不太可能宣布降息或重啟寬鬆，而比較可能是先為 9 月降息預做準備，也可能會暗示重啟購債計畫。

除了歐元、英鎊走弱之外，美國經濟成長情況比其它成熟國家來得好、利率較高，也是支撐美元走強的因素。巴克萊分析師也認為，即使聯準會降息，也只會帶來短期的美元貶值；而長期來看，美元升值趨勢是緩慢穩健的，況且全球經濟前景也正在改善。

不過，對於川普來說，強勢美元可能不是那麼理想。在貿易事務上，川普一直指責其他國家透過貨幣貶值取得較有利的條件。也有分析師指出，強勢美元會是影響美國企業這一季獲利的不利條件。

除了企業利潤，強勢美元也會削弱美股的強勁動能，因為在道瓊指數和 S&P 500 指數成分股中，有許多都是營收來自海外市場的跨國企業。