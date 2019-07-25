〈每日外資外匯觀點〉歐洲央行即將放鴿 歐元空頭加碼布空單

市場屏息靜待歐洲央行今天的貨幣政策決議，在歐元區經濟數據疲軟下，投資人普遍預期將釋出鴿派信號，甚至進行降息，分析師表示，都可能不利於歐元的走勢，從而推高美元。

歐元兌美元周三跌到兩個月來低點，在經濟數據疲弱下，市場對周四歐洲央行降息的預期升高，東京三菱日聯銀行分析師指出，歐洲央行已無耐心再等待，可能在本周意外降息；貨幣市場顯示，歐洲央行有 54% 的可能性會降息 10 個基點。

BK 資產管理董事總經理 Kathy Lien 本周表示，如果歐洲央行的利率決議夠鴿派，歐元兌美元可能跌破 1.1106。

歐元兌美元日 K 線圖。(來源：新浪財經)

德國商業銀行預期，歐洲央行周四可能「先發制人」降息 20 個基點，儘管令市場大感意外，但歐洲央行不等九月降息、並提前面臨潛在的負面匯率影響，可能是值得的。

UBP 投資組合經理 Mohammed Kazmi 表示，歐元區 PMI 令人失望，讓市場對降息預期升高，預計德拉吉將九月宣布降息前強烈暗示降息和進一步量化寬鬆。

摩根士丹利分析師指出，歐洲政策決議將決定歐元未來數周的走勢，目前多頭需要守住 1.1110 。

摩根士丹利分析師表示，歐元走向將取決於本周歐洲央行政策決議，目前市場已經消化的降息幅度是 4 個基點，若要引導歐元進一步走低，歐洲央行就要釋放非常鴿派的論調。

在歐元的操作建議方面，BMO 資本市場銀行目前傾向做空歐元，預計歐元未來三個月將跌至 1.10，未來 6 至 12 個月甚至會跌至 1.09；法國農業信貸銀行策略師也建議增加歐元空頭部位。