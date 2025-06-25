去美元化？PIMCO：美元穩坐儲備貨幣地位難被取代 但「跨境支付」市占率將下滑

鉅亨網記者張韶雯 台北 2025-06-25 20:15

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PIMCO 全球固定收益投資長 Andrew Balls（波以斯） 今 (25) 日在台北舉行的記者會上，分享對全球經濟局勢演變及投資策略的見解。他提及美元仍穩坐儲備貨幣地位，因為市場仍缺乏實際可行的替代品。然而，隨著區域貨幣規劃擴大使用和全球投資組合的多樣化，預期美元在「跨境支付」市場的市占率將持續下降。

去美元化？PIMCO：美元穩坐儲備貨幣地位 但「跨境支付」市占率將下滑。（鉅亨網記者張韶雯攝）

PIMCO 近日發布長期展望報告《破裂時代》，這份向全球發布的報告，是由 PIMCO 全球固定收益投資長 Andrew Balls（波以斯）、美國前聯準會副主席暨 PIMCO 全球經濟顧問 Richard Clarida（克拉里達）博士，以及集團首席投資長 Daniel J. Ivascyn（艾達信）共同撰寫。

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報告指出，傳統世界秩序面臨根本性轉變，政治正推動經濟發展，導致貿易與防禦聯盟的分裂，進而帶來市場波動，並重塑各地市場潛在的贏家與輸家。政府債務居高不下、全球經濟政策重心轉移，以及地緣政治風險持續升溫，這些因素都將對投資展望帶來影響。

波以斯表示：在這破裂時代，主動式投資管理和全球多元布局，已成為在動態市場中發掘投資機會和管理風險的關鍵。投資人可以利用高品質債券的收益優勢來強化投資組合，在複雜的宏觀經濟環境中提高防禦能力，並創造具吸引力的收益。

此報告還強調了美元演變中角色，雖然美元面臨重要性逐漸下降的可能性，但預計美元仍將保持其全球儲備貨幣的地位。

波以斯指出：儘管近期美元走軟，預期在長期展望期間內，美元仍將是全球主要儲備貨幣，主要是因為市場仍缺乏實際可行的替代品。然而，隨著區域貨幣規劃擴大使用和全球投資組合的多樣化，預期美元在跨境支付市場的市占率將持續下降。在當前分裂的全球經濟格局中，這些市場動態是投資人構建投資組合時不可忽視的關鍵考量因素。

PIMCO 預期，銀行法規和資本需求的持續改變，將為資產抵押貸款和商業房地產債創造投資吸引力，尤其是擁有美國強勁消費力支持的相關消費性產業。

呼應長期展望對多元化配置的重視，PIMCO 最近將在台灣推出 PIMCO 收益增長基金。此全球平衡配置策略是專為追求收益穩定性以及長期資本增長潛力的穩健型投資人而設計，採用「股六債四」的平衡型配置，透過多元分散優勢，在市場不確定性升高時，強化投資組合的穩定性。有別於台灣市場傳統的平衡基金配置，此策略結合全球核心股票、高品質固定收益資產。