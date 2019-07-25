〈金價狂飆〉免驚！黃金只漲到半山腰 三因素看好多頭氣盛

雖然黃金近期陷入高檔震盪，甚至國人出現擔憂金價高檔反轉，掀起黃金基金贖回潮，但投信法人仍表示「免驚」，提出包括聯準會「鴿」聲響起等三因素，認為黃金現在只反彈到半山腰，看好中長期多頭持續氣盛。

代表紐約黃金期貨報酬變化的標普高盛黃金 ER 指數，昨 (23) 日收盤價為 110.7184，較 5/28 已經上漲 10.87%，黃金期貨 12 月合約以 1434.5 美元作收。

由於黃金基金掀起贖回潮，各界也關切黃金能否持續投資，元大 S&P 黃金 ETF 研究團隊分析，主要有三大因素可望推升金價走揚。首先，聯準會若啟動降息，美國實質利率可望掉入負值，而歐元區早就是負實質利率國家。實質利率是黃金中長期最重要評價因素，負實質利率將引領金價走升。

由 CME 交易所聯邦基金利率期貨 7/23 收盤價格推算的降息機率，市場認為 FOMC 會議 7/31 降息一碼的機率為 82.5%、降息 2 碼的機率為 17.5%，而以 12 月到期的契約價格推算，市場認為，下半年僅降息 1 碼的機率為 8.5%、降息 2 碼的機率為 33.4%、降息 3 碼以上的機率為 58.0%，顯示到年底前降息 3 碼已成為市場期待主流。

第二，強勢美元格局可望轉變：美元指數自 2018 年 4 月走強迄今，但 IMF 認為基於美國短期的經濟表現，美元已過度高估 6% 至 12%。在經濟表現轉弱及可望啟動降息循環的雙重打擊下，美元結構性轉弱的機率大增。

而黃金以美元計價，美元轉弱使得以美元計價商品對持有其他貨幣的人而言變得相對便宜，黃金與美元指數呈現中高度負相關，若美元得以向下跌破 95～98 箱型區間，將有利於推升金價。

第三，資產配置及避險效果：美股自 2009 年以來的超級多頭，敗象漸顯，恐慌指標 VIX 的平均水準相較過去幾年已有所提升，股市部位較大的投資人不得不慎。黃金與股市長期趨近於無關，如果在資產配置中加入 10%~15% 的黃金，當可分散投資組合風險。

此外，貿易壁壘讓經濟下行風險增加的同時，地緣政治風險頻傳，黃金是最具歷史地位的避險商品，適當配置黃金有助於投資組合持盈保泰。

元大 S&P 黃金 ETF 研究團隊建議，金價自 1900 美元 / 盎司回檔至 1050 美元，如今反彈至半山腰，在基本面評價配合的情況下，中長期仍有很大獲利空間，操作上建議可逢拉回時買入、買黑不追高、透過逢低分批方式布局。