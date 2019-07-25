美中貿易戰衝擊 新加坡晶片製造商啟動裁員

受到中美貿易戰、華為限令以及消費者需求放緩影響，新加坡的半導體產業產業遭遇逆風，有幾家晶片製造商甚至開始進行裁員。

據報導，去年 (2018 年) 半導體產業佔新加坡總體製造業產值近三分之一，但隨著產業衰退加劇，這個出口導向經濟國家很可能在未來幾個月可能陷入衰退。官方數據顯示，2018 年半導體產業佔新加坡製造業總產值的 28%。

長期以來，晶片產業一直是新加坡成功的關鍵，該國所生產的微晶片被應用在手機到汽車等各種領域。此外，新加坡也一直被視為全球經濟的風向球。

新加坡半導體行業協會 (SSIA) 執行董事 Ang Wee Seng 表示，已經看見這次經濟衰退與以往不同。

此外，測試和組裝晶片公司聯合科技 (UTAC) 的執行長 John Nelson 表示，已經在新加坡啟動了一個「整合進程」，很可能因此在年底前裁員 10-20% 的員工人數。UTAC 在全球擁有 10,280 名員工，其中約 1,700 名員工在新加坡。

「我們正在採取適當行動，以確保我們在新加坡的業務有未來。」Nelson 說道。此外，他也補充表示，公司還可能會延長工廠關閉和工人休無薪假的時間。

Nelson 表示，雖然全球產業都受到影響，但由於新加坡租金、工資和公用事業等高額管理成本，問題相較來說更加嚴重。

根據國際半導體設備暨材料協會 (SEMI) 的數據顯示，2019 年全球半導體銷售額預期將下跌 12-13%，這是自 2001 年網路泡沫以來的最大跌幅。儘管該產業已習慣於最新科技產品的需求波動，但中美之間的貿易緊張局勢加劇了下滑的趨勢。

半導體零部件和服務供應商 Aldon Technologies Services Group 的董事總經理 Allen Ang 表示，由於新加坡的生產多於出口，因此比台灣或南韓等國內電子產品需求更大的晶片製造中心更容易受到影響。Ang 估計，今年新加坡的工廠的平均利用率比去年低 10-15%。

根據上周公布的數據顯示，新加坡的出口在 6 月份跌至 6 年來的最低水平，主要是由於電子產品出口萎縮 31.9%，創下十年來的最大降幅。