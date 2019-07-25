〈財報〉SoC設備訂單遠超預期、愛德萬測試今股價狂飆19%！

鉅亨網編譯陳達誠 2019年7月25號12點40分

日本半導體測試設備大廠愛德萬測試 (6857-JP) 在 24 日公布了最新一季財報。合併營業利益較去前同期減少 4.2% 至 151.6 億日圓。這個數字已達到全年 300 億日圓目標的 5 成以上，成績亮眼。該公司股價在 25 日早盤一度飆漲至 19% 以上，創下近 11 年又 10 個月以來的佳績，後市看好。

(圖片：Investing.com)

合併銷售額較去年同期減少 6.7% 至 661 億日圓，減少程度大幅優於預期。

本季 SoC(System on a Chip) 檢查裝置的銷售超乎預測，較原先預估增加了 150 億日圓。愛德萬測試公司社長吉田芳明表示「5G 智慧型手機與 AI 人工智慧、以及高性能電腦等的測試系統需求激增」。

由於相關裝置在開發上腳步加快，還有 5G 時代即將在 2020 年正式來臨，目前產品開發皆已進行當中。該公司認為「由於產品變得高性能，檢查裝置的需求也隨之增加」。

另外，雖然智慧型手機的需求放緩，但是處理器 (CPU) 的性能持續提升，搭載的鏡頭數量不斷變多，還有在影像感測器等方面的裝置需求也都跟著增加。

在美國華為禁令的影響方面，愛德萬測試表示「銷售額所受到的影響不大」。然而，在今後美中對立為公司業績所帶來的影響方面，由於後續發展還不明朗，在年度的業績預測方面並未作出調整。

半導體市場在 2018 年後半以來，對於記憶體的需求急速下滑，各家半導體製造廠也都減少了設備投資。受到這樣的影響，愛德萬測試也下修了 2019 年度內的記憶體檢查裝置銷售預測，較原本目標少了 100 億日圓。

而原本看好記憶體需求將在 2019 年後半回溫，吉田社長表示「可能延後到 2020 年 1 - 3 月」，在看法上傾向悲觀。

此外，日韓貿易戰目前陷入僵局，南韓在 8 月中旬，有可能遭日本政府從白色名單上剔除，也使得半導體產業前景更加的難以預測。