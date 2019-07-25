〈財報〉日產營業利益年減99% 將裁員1.25萬人

日產汽車 (7201-JP) 在 25 日盤後，該公司西川廣人 CEO 等高層，在橫濱的公司總部公布了最新一季財報。今年 4 - 6 月的合併財報中，日產的營業利益較去年同期大減 99% 至 16 億日圓。除了銷售主力的美國市場表現低迷，在自駕技術的開發上也投入了龐大資金。

(圖片：Investing.com)

日產已連續 2 季，在營益方面的表現低於 100 億日圓。而該公司也在同日的財報上發表，在 2022 年度前，將刪減共 1 萬 2500 人的構造改革計畫。

關鍵數據：

銷售額：2 兆 3724 億日圓，年減 13%。市場預測 2 兆 6300 億日圓。

營業利益：16 億日圓，年減 99%。市場預測 372 億日圓。

純益：64 億日圓，年減 95%。市場預測 346 億日圓。

日產汽車銷量減少與匯率問題等主因，故造成獲利出現巨幅衰退。除了遠低於市場預測外，更跌落到過去 10 年來的最低水準。

公司展望：

日產的首席財務長輕部博表示：「自本年度後半開始，預估收益將會回復，雖曾預測 Q1 的營業利益將出現嚴苛的結果，但結果還稍微遜於預期」。

日產也在同日下修了到 2022 年度為止的中期經營計畫，西川廣人表示「銷售額的目標調至 14.5 兆日圓，較先前下修了 2 兆日圓。營業利益率設定在 6%。以規模來說，因方向進行了重大轉變，以 14.5 兆日圓來說，若能生產 600 萬輛就可獲得利潤」。

西川廣人也說道「2 年或 3 年，可以的話，希望在 2 年就能 (讓公司業績) 回復」。

另外，日產計畫在 2022 年度為止，將營運成本降低 3000 億日圓。而原本在 8 個據點所實施的產線停止措施，也將再增加 6 個據點，進行產線或整廠的停工。人員的裁減計畫，也由原本的 8 據點 6400 人以上，於 2020 - 2022 年度再增加 6 據點 6100 人以上，共計將刪減 1 萬 2500 人。

在北美市場方面，西川廣人對今年的銷售目標持保守態度，認為包含高級車品牌的 Infiniti 在內，只要達到 140 萬輛就相當足夠。