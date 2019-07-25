德銀：全球降息有望保經濟成長 但別指望股市再漲

德意志銀行發表最新戰略報告，認為全球央行降息潮開啟，將有助於抵銷經濟放緩的情況，但對股市表現的助力有限。

全球降息將推升成長

德意志銀行指出，為對抗政治局勢與貿易逆風，全球央行紛紛寬鬆，這會讓近期央行有望見到經濟有限的成長，推升今年全球經濟成長來到 3.2% 左右。

全球央行可能行動整理 (圖表取自 Market Watch)

由目前釋出的訊息來看，歐洲央行雖然可能本週採取行動，但多數經濟學家相信，歐洲央行更願意看到美國聯準會先降息，然後才展開行動，因此可能在 9 月的會議上，才為降息及其他寬鬆措施奠定基礎。

美銀美林全球經濟研究主管 Ethan Harris 表示，目前的情況應該是說「當 Fed 打噴嚏，全球都能找到解藥」。

他指出，在聯準會降息之前，已經有許多央行先降息，但特別對一些小國來說，等聯準會有所行動後再跟進，可以不用擔心貨幣因此遭到攻擊。

股市上揚空間有限

股市部分，德銀表示，由於股市早已定價了這波寬鬆可能帶來的成長，因此股市繼續上行的空間有限；今年以來，美股 3 大指數都出現強升，道瓊上漲 17%，標普 500 指數躍升 20%，而那斯達克已攀升 24%。

債市部分，德意志銀行認為，無論是美債、德債，上升動能都有限，因此未來只會在平盤附近遊走。

匯市部分，德銀「戰略性看漲」歐元，對日圓兌美元則持中立看法。