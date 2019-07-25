經濟學家：股市多頭對央行降息效果太過放心了

這個夏天，世界各個主要央行正努力避免經濟遭遇衰退，因此股市投資者似乎對央行這雙「有形的手」，感到非常放心。然而，位於倫敦的 Capital Economics 經濟學家 Oliver Jones 對這樣的現象感到不可思議。

週三 (24 日) Oliver Jones 發布了一份報告表示，市場對週二歐洲發布正在惡化中的經濟數據，毫無反應。歐元區公布 7 月 PMI 指數降至 51.5，低於 6 月之 52.2。

Oliver Jones 表示：「歐洲、美國的製造業數據都在走低，顯示第三季各國經濟可能大幅放緩，但全球股市卻頻創新高，代表投資人對央行的降息效果太過依賴了」。

Oliver Jones 認為現在股市的警戒心太過放鬆，市場認為央行放鬆貨幣政策，全球經濟的增長就會在短期放緩後，加速成長。然而，Oliver Jones 認為投資人更應該關注未來整體經濟的趨勢。

Oliver Jones 點出，現在支撐股市的，除了對央行的降息期待，還有投資人對於企業獲利將快速恢復增長的期望。由下圖來看，市場現正認為 MSCI 全球指數的企業獲利，能在短暫放緩後，就快速反彈且恢復明顯增長。「這也顯示，一旦不如預期的逆風增強，「重大失望」將可能導致股市風險加大」Oliver Jones 表示。

MSCI 世界指數過去 12 個月移動 EPS 及市場期待之預估趨勢 （來源：CE,MarketWatch)

「只要出現任何低於「快速反彈」的訊息出現，就會反過頭來導致股市出現一波掙扎，而這也是我們所預期會發生的事，因為全球經濟還會再疲軟一段時間」Oliver Jones 警告。

下圖即顯示，當全球企業獲利出現不如預期的的情況越深，將引導股市出現明顯的修正。因此，Oliver Jones 及多位經濟學家認為，在景氣將持續走疲的趨勢下，全球大多數的股票市場，年底的價格將會比現在至少降低 10%。

藍：每股盈餘預估值與實際值差距 黑：MSCI 全球股票指數變動百分比 （來源：CE, MarketWatch)

過去三季，全球的企業獲利已經接連出現疲乏，富國銀行全球股票策略長 Scott Wren 認為，這主要是受到美國與中國等國家的貿易摩擦影響。未來，企業資本投資將受到不確定性的壓抑，包括貿易相關的擔憂。

「若股市想維持目前的上漲態勢，需要看到更多貿易協議取得進展的確定證據，以及各國央行做的更多」Scott Wren 表示。