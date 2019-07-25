特斯拉開始準備於加州投產Model Y 有望在2020年秋季上市

外電報導，美國電動車大廠特斯拉 (TSLA-US) 證實，將於今年第二季開始在加州費利蒙 (Fremont) 工廠開始為 Model Y 的生產作準備，並且有望在 2020 年秋季開始進行投產。

特斯拉在今年 3 月份推出 Model Y，開始接受預訂，並表示最早可望在 2020 年秋季開始交貨。當時，該汽車製造商並沒有透露這款電動車的生產計劃。

不過在一個月後，該公司執行長馬斯克 (Elon Musk) 在特斯拉 2019 年第一季財報電話會議上提出了 Model Y 的相關生產計劃。「對於 Model Y 的生產，我們正在決定相關的生產應該在加利福尼亞州還是內華達州，我們希望很快能做出最終決定。」馬斯克在當時表示。

從那時起，便有許多跡象表明特斯拉正專注加州費利蒙製造 Model Y。如今，特斯拉在 2019 年第二季財報中表示，在加州費利蒙生產 Model Y 的準備工作從將第二季開始。由於 Model 3 和 Model Y 之間的零組件很多是通用的，公司能夠利用現有的製造設計來開發 Model Y 的生產設備。

此外，特斯拉也表示：「我們正在針對 Model Y 進行成本管理，預期相關成本只比 Model 3 略高一點。有鑑於目前 SUV 的市場規模龐大，平均售價也高，我們認為 Model Y 型將是比 Model 3 更能獲利的產品。」

小型運動休旅車 Model Y 為 7 人座車款，能夠在 3.5 秒內從 0 加速到 60 英里 / 小時。，充滿電的情況下可行駛 300 英里，比起 Model 3 更為寬敞，但不像 Model X 那樣大。起價為 39,000 美元。這是特斯拉第五款推出的電動車。