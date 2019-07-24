經濟學家預估 澳洲央行將再次降息

根據《彭博社》報導，西太平洋銀行 (Westpac Banking Corp.) 首席經濟學家 Bill Evans 預估，「澳洲央行將進行再次降息，且可能採取一系列相關計畫，執行第二輪的寬鬆政策」。

「自 5 月 24 日以來的一些可得數據 (Westpac 的最新數據) 顯示了需求、工資以及勞動力市場的下行風險」他說。此外我們預期失業會顯著惡化。

澳洲央行下調利率後，與通膨率具連帶關係的失業率預期從 5％降至 4.5％左右，且增長速度大幅放緩。澳洲央行行長已暫緩此舉動，試圖觀察寬鬆政策如何在經濟中發揮作用，並且沒有排除進一步減息以試圖刺激就業市場和提振通膨率。多年來，後者一直低於澳洲央行 2-3％的目標。

「政策制定者已經承認，利率已接近下限。但他們認為，他們仍然透過向抵押貸款持有人和貨通貨市場提供更多現金來刺激整體經濟」副行長 Chris Kent 週二在 Bloomberg 活動上發表談話稱「如果不是因為最近的寬鬆政策，澳元兌美元實際上會升值更多」

交易商預計澳洲央行在 12 月前再次降息的可能性超過 75％。

Evans 建議採取一種方法確保澳洲央行將利率從 0.75％降至 0.5％，同時採取一系列措施，如同英國央行在 2016 年降息時，其使用跨期融資的方式，協助投資人順利度過該時期的動盪。

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