一文看懂：高通新晶片Snapdragon 865「超級賣點」有哪些？

隨著 2019 年第一波智慧型手機的發布潮接近尾聲，市場上許多人開始疑惑明年的裝置將會帶來什麼改變。而無論好壞，現在大多數智慧型手機都很少讓我們對於新的功能感到驚奇，但即將問世的高通晶片是個特例。

在眾多 2020 的重大消息中有一件事是可以肯定的，至起碼在 Android 裝置上，其中大多數將由高通 (QCOM-US) 的下一代頂級晶片 Snapdragon 865 提供支援，以下就為投資人整理高通 Snapdragon 865 的超級賣點：

Snapdragon 865 採三星 7 奈米

去年，手機晶片架構從 10 奈米降至 7 奈米，Snapdragon 855 也不例外。而今年的變化將出現在製程中。

市場早已盛傳，Snapdragon 865 採用三星的 EUV 技術製造，而非台積電目前的 7 奈米製程。台積電雖早已大規模生產 7 奈米的製程，但現在三星憑藉其卓越的技術重新回歸戰局。它不僅會影響生產線的效率，還會對晶片的表現產生顯著影響。

極紫外光 (EUV) 技術能確保晶片效能提高 20% 至 30%，能量消耗改善 30% 至 50%。 這些數字與 Snapdragon 865 的總體預期一致。除此之外，基於來自於 Arm 架構下的新一代 CPU 核心設計：Cortex-A77，效能估計將比 Cortex-A76 提高了 20%。

與高通前代產品一樣，Cortex-A77 處理器可輕鬆與 Cortex-A55 處理器結合使用，可處理需求性較低的任務。高通也將在 Cortex 處理器上加以改進，並為新晶片組創建自己的 Kryo 核心技術。此意味著 Snapdragon 865 CPU 可能具有與當前頂級產品非常相似的結構。

Snapdragon 865 支援 DDR5 RAM

行動裝置每隔幾年便會在不同世代間的 DDR 記憶體之間進行轉換，這使得每次升級都很重要。與目前使用傳輸速度高達 4266 Mbps 的 LPDDR4x 相比，LPDDR5 將此數字提升到 6400Mbps，增加了 50%。

這將影響手機不同面向的性能：它可以更快速地打開大型文件和繁複的應用程序，執行遊戲將更順暢，多工處理和應用程式之間的切換也會更快。而相機也會受益於更快的隨機存取記憶體，如使用夜間模式攝影計算時會大量使用手機的硬體資源及複合鏡頭的問題也能因此改善。

結合更快的 UFS 3.0 存儲的 LPDDR5 RAM 將帶來更佳的使用者體驗，甚至其效益還可以超越新型 CPU 本身。

支援 HDR 標準

關於將與 Snapdragon 865 中的 CPU 搭配的 GPU 能獲得的資訊較少，但可以肯定地說它將被稱為 Adreno 650，並將擁有更好的遊戲性能和其他圖形功能。而高通正在增加對 HDR10 + 新的支援，而非 HDR10 + 目前晶片就已經支援的。該公司先前釋出官方的 HDR 影像，它的命名與三星現有的 HDR10 + 標準相同。希望在新晶片發佈時，得以更清楚地了解兩者之間的差異。

(圖片：AFP)

5G 或非 5G，才是關鍵

5G 是熱門的話題，雖然營運商覆蓋範圍仍然很少以至於沒有實際用途，然而，到 2020 年中後期，整體應該能取得足夠的發展，更多人會開始考慮購買 5G 手機。可得的消息指出，為迎合這個不斷擴大的市場，高通正在準備兩款 Snapdragon 865。

其中一個具有集成的 5G 數據晶片，這是讓智慧型手機能更廣泛地執行該技術的重要一步。目前，Snapdragon X50 5G 數據晶片是一個獨立的晶片，它佔用了手機內的寶貴空間，卻不具更高效的性能。

而第二代 5G 數據晶片，Snapdragon X55，顯然是一個巨大的躍進，尺寸縮至更小。這是 5G 成為下一個標準旗艦功能的下一步，然而在多數國家擁有可行的 5G 網路環境之前，它對於每一個市場都仍將是無用且多餘的。

也因此當 Snapdragon 865 仍可以在沒有 5G 數據晶片的情況下使用時，製造商也可能會隨之降低價格。當然，5G 型號將更耗電，並可能有更多的要求以滿足其所需的功能，例如 5G 天線。

發布日期和第一部搭載 Snapdragon 865 的手機

新的高通晶片應該在 2019 年 12 月 5 日左右發布。按照慣例，這意味著在 2020 年初之前我們將無緣看到第一部搭載它的手機推出。

三星的 Galaxy S11 旗艦機可能會成為首批推出新晶片的智慧型手機，因為它們通常會在 2 月底舉行發布會，在此之後，預期其他發布消息將隨之增加，也將有更多配備 Snapdragon 865 的手機可供市場選擇。