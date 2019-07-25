削減3分之1成本後 馬來西亞重啟「一帶一路」鐵路計畫

鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2019年7月25號16點20分

在停工長達 1 年之後，中國和馬來西亞週四 (25 日) 重啟一項「一帶一路」的鐵路建設，並簽署了一項罕見協議，將成本降低約 3 分之 1，減至 440 億令吉 (約合 107 億美元)。

去年 5 月，馬來西亞總理馬哈蒂 (Mahathir Mohamad) 在激烈競選後上任，並叫停了此項鐵路計畫，認為前總理納吉所談定的這項協議並不公平。

今年 4 月，中國承包商中國交建 (601800-CN) 同意削減成本 3 分之 1，由原本的 655 億令吉，減至 440 億令吉，繼續進行東海岸銜接鐵道 (ECRL) 工程。

這條長達 680 公里的鐵路，將連結馬六甲海峽的巴生港，與馬來西亞北部的哥打巴魯市。馬來西亞交通部長陸兆福表示，削減成本後路線也有更動，站數減為 20 個，預計在 2026 年 12 月完成。

陸兆福說，此案完工將有助推升貿易及觀光，並吸引更多投資。

他還表示，馬來西亞將很快與中國進出口銀行簽署補充協議，以降低此案的貸款利息成本，同時，中國進出口銀行將為 440 億令吉提供 85% 的資金。

ECRL 執行長 Darwis Abdul Razak 表示，馬來西亞此案的融資成本， 將從 360 億令吉減至 240 億令吉，合計減少超過 120 億令吉的成本。

中國是債務沉重的馬來西亞最大的貿易夥伴，兩國也有密切的文化連繫。中國大使 Bai Tian 也參加了本次重啟工程的儀式，並表示，當地一項研究顯示，本案可以為馬來西亞的經濟成長貢獻 2.7%，是項突破性的計畫，將振興東海岸經濟，並使馬中兩國建立更緊密的關係。