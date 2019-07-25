南韓第2季成長回復正值 主要動力來自政府支出增加 前景仍不佳

南韓央行週四 (25 日) 發布數據，初估今年第 2 季 GDP 為季增 1.1%，年增 2.1%，不僅擺脫第 1 季的嚴重萎縮，季增幅度也創下 2017 年第 3 季以來最高，不過央行並未因此緩解對經濟風險的擔憂。

央行分析，第 2 季成長優於預期的主因，在於政府支出增加，抵銷了民間支出的下滑，而季增幅度之所以出色，則是因為第 1 季的基期過低所致。

自去年 12 月以來，南韓的出口一直穩定下滑，消費價格成長也均低於 1%，由於經濟不確定性增加，投資也處於低迷。

央行數據顯示，第 2 季出口較上一季增長 2.3%，進口增長 3%。私人消費也小有增長，較前 1 季上升 0.7%。

第 2 季最主要的改變，是政府支出的增長，較前 1 季上升 2.3%，比去年同期成長 7.3%。因此，政府支出增長對 GDP 的貢獻，在第 2 季達到 1.3 個百分點，是第 1 季 0.6 個百分比的兩倍以上。

另一方面，私人消費的貢獻，則由上季的 0.1 個百分點，到本季為負 0.2 個百分點。

南韓經濟統計部門負責人 Park Yang-su 表示，第 2 季成長的一個關鍵特徵，是私人部門的貢獻轉為負值，這能不能在第 3 季出現轉機，是南韓經濟能否加速成長的關鍵。

政府目前正在尋求通過額外預算至少 6.7 兆韓元 (57 億美元)，進一步增加支出。

Park 表示，南韓有望達成下半年年增 2.4% 的成長目標，但未來不確定性仍高，尤其是美中貿易爭端及日本出口限制。