〈財報〉福特在中國銷售慘淡 盤後大跌逾7%

週三 (24 日) 美國汽車大廠福特 (F-US)公布第 2 季財報，淨利與盈餘都遠不如市場預期，同時，公司給出的展望也不見起色。福特股價盤後大跌超過 7%。

福特第 2 季財報關鍵數據：

營收為 388.5 億美元，低於去年的 389.2 億美元，優於預期之 384.9 億美元。

淨利為 1.48 億美元，遠低於去年的 11 億美元。

每股盈餘為 28 美分，低於分析師預期之 30 美分。(含 Pivotal Software 虧損調整)

福特第二季在北美地區的銷售下降 4.1%，比整體汽車產業的降幅 -1.3% 還慘，福特在美國市佔率也由去年的 6.7% 萎縮至 6.2%。

在中國與歐洲銷售也同步下滑。第二季在中國銷售額重挫 22%，在歐洲也減少 3.4%。

公司看法與展望：

公司預期若成本進一步改善，全年稅前息前利潤 (EBIT) 為 70 億美元至 75 億美元，2018 年 EBIT 為 70 億美元。2019 全年預期每股盈餘為 1.2 美元至 1.35 美元，低於分析師預估之 1.37 美元。

不過福特 CEO Jim Hackett 著眼於電動車等新技術產品，他認為：「今年對公司來說是重要的一年，將創造更多元更有獲利能力的企業」。

福特與大眾汽車 (Volkswagen) 在 7 月 12 日宣布合作，成立新的自駕車和電動車合資企業，福特有望共享電動車模組化平台，也有助於兩家公司共同分擔財務負擔。

同時，福特即將推出全新的 Escape 和 Explorer 車款，增添 SUV 車的陣容，然而，卻延後了其自動駕駛計程車 (Robotaxi) 方案，原定今年底要推出的計畫延後到 2020 年。

福特預期，今年在資本支出上將為 77 億美元，與去年相似，不過展望未來，福特預期到 2022 年，將會投入約 110 億美元在電動車與油電混合車種上。

市場與分析師看法

Edmunds 分析師 Jeremy Acevedo 認為，福特想從傳統汽車轉往電動車與自駕車發展，但仍在努力解決公司轉型的陣痛，並在不景氣的車市中，努力尋求更好的路線。

因應車市的景氣寒冬，福特近來積極削減成本，上個月，福特已停止俄羅斯 3 家工廠的運作，並關閉多數歐洲工廠，也計畫於今年 9 月裁減加拿大廠的員工，且明年 1 月持續擴大裁員幅度。

分析師認為，福特未來若想成為全球車廠霸主，將取決於在中國市場的銷售頹勢是否能得以扭轉。目前，福特在歐洲與南美洲銷售不佳，中國市場的銷路亦慘淡，美國是最大收入來源。

有鑑於車市持續降溫，以及福特的前景展望不夠理想，分析師也調整未來獲利預期。根據 FactSet 統計，分析師預期第三季每股盈餘為 34 美分，銷售額為 375.1 億美元。