蘋果三款新iPhone搶先看！搭載A13晶片、Lightning連接埠、新的Taptic觸覺引擎

國外科技網站《9to5mac》週二 (23 日) 報導，蘋果今年秋季推出的三款新 iPhone 將搭載 A13 晶片、Lightning 連接埠、新的 Taptic 觸覺引擎，以及升級的前置鏡頭。

蘋果今年九月秋季發表會即將到來，設備供應商透露，今年蘋果將推出三款新 iPhone 11。早前外媒報導，今年 3 款蘋果新機名為 iPhone 11、11 Max 與 11R。

國外科技網站《9to5mac》週二報導，iPhone 11 型號稱為 D42 （iPhone12,3），將取代 iPhone XS；D43（iPhone12,5）將取代 iPhone XS Max，而 N104（iPhone12,1）將取代 iPhone XR。型號 D42 和 D43 將採用 OLED 螢幕，而 N104 仍將採用 LCD 螢幕。

三款新機將延續採用 Liquid Retina 螢幕，並配備一個 Lightning 連接埠，使得早前傳聞採用 USB-C 的謠言不攻自破。

今年三款新 iPhone 11 將採用 Taptic 觸覺引擎，代號「Leap haptics」，該報導對於這款新型觸控引擎功能沒有提供太多細節，但很明顯地這將改善 Haptic Touch 體驗，並取代 3D 觸控功能。

早前多家媒體皆爆料，今年三款新 iPhone 11 相機功能大升級。

其中採用 OLED 的 iPhone 11 使用方形、三鏡頭配置，包括普通鏡頭、長焦鏡頭、120 度廣角鏡頭，前兩款鏡頭延續 OIS 光學防手震功能。

據報導，超廣角鏡頭提供新的「智慧相框」功能，能捕捉到照片與視訊框周圍的區域，以便果迷能調整取景框和視角。

此外，iPhone 11 前置鏡頭也將同步升級，能夠以每秒 120 fps 的速度拍攝慢動作 (SLOW MOTION)。