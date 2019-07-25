「核談判」雲裡霧裡 南韓軍方：北韓發射兩枚砲彈

週四 (25 日) 美國國家安全顧問波頓 (John Robert Bolton) 離開南韓幾小時後，南韓軍方稱，北韓在其東日本海域發射兩枚不明飛行物，引發外界對「核談判」前景的擔憂。

美國總統川普和北韓領導人金正恩於 6 月底在南北韓非軍事區 (DMZ) 舉行會晤，川金會上達成共識將恢復核武協商，如今北韓發射不明砲彈，引發外界對核談判前景的疑慮。

南韓軍方表示，當地時間上午 5 時 34 分與 5 時 57 分，北韓從朝鮮新五里導彈基地 (Sino-ri Missile Base) 在其東日本海域發射兩枚不明砲彈，射程分別為 260 英里和 170 英里。

美國和南韓 7 月 20 日宣布將進行例行性聯合軍事演習 (圖片：AFP)

據外媒報導，川普政府已經知道有關「北韓發射短程射彈」的報導。

美國一位高級政府官員說：「美方知道有關從北韓發射的短程砲彈的報導，但我們沒有進一步的評論。」

美國和南韓 7 月 20 日宣布將進行例行性聯合軍事演習，美國國務卿 Mike Pompeo 上週表示，這不違反對北韓的承諾，但北韓不以為意。

北韓外務省稱美方單方面不履行自己的承諾，讓北韓重新考慮停止核武器和洲際彈道導彈試驗。

美國智庫國家利益中心的國防政策高級研究員與北韓問題專家 Harry Kazianis 表示，此次發射是因為北韓對該美韓聯合軍演感到不安。我們不應對這一舉動感到震驚，事實上，我們可以預見此事。