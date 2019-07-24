〈財報〉景氣「金絲雀」卡特彼勒財報慘淡 股價聞聲大跌近5%

週三 (24 日) 美股卡特彼勒 (CAT-US) 公布 Q2 財報，數據顯示，第二季卡特彼勒 GAAP 每股純益 (EPS) 為 2.97 美元，低於市場預期的 3.11 美元，而 2019 全年財測預期調整後 EPS 落在 12.06 美元至 13.06 美元之間，該公司認為最後 EPS 很可能落在低標區，卡特彼勒股價聞聲重挫，並拖累道瓊早盤走低近百點。

截至週三 (24 日) 晚間 10 時許，卡特彼勒是重挫 4.78% 暫報每股 131.46 美元，創下逾一個月以來的新低水平。

卡特彼勒股價 15 分鐘走勢圖 圖片來源：investing.com

卡特彼勒 Q2 財報關鍵數據：

Q2 營收年增率為 2.99% 至 144.3 億美元，是高於市場預期的 144.35 億美元。

Q2 淨利年增率為 -5.09% 至 16.2 億美元，是低於市場預期的 17.81 億美元。

Q2 GAAP EPS 為 2.97 美元，預期為 3.12 美元，前值為 2.82 美元。

2019 全年財測調整後 EPS 為 12.06 至 13.06 美元，亦低於此前預估的 13.29 美元，同時公司預測全年調整後 EPS 將落在財測低標。

公司展望：

雖然 Q2 財報表現疲軟，但卡特彼勒仍預期 2019 全年營收仍可望出現溫和成長，主因卡特彼勒公司看好今年底油市回溫，預期油氣營運商將可能開始擴大購買機器設備。

卡特彼勒週三 (24 日) 宣布維持全年調整後 EPS 展望，估計將落在每股 12.06 美元至 13.06 美元之間，但可能落在此財測低標區。

市場分析：

市場認為，拖累卡特彼勒業績下滑最劇烈之因素即為「貿易戰」，因事實上自 2016 至 2017 年卡特彼勒業績復甦以來，皆是因為大中華地區市場銷量甚佳而推升營收，但是在美中貿易戰爆發之後，中國經濟出現嚴重放緩，這也直接的對卡特彼勒造成打擊。

卡特彼勒全球各大市場市場銷量年增率 圖片：Zerohedge

由於卡特彼勒為全球工具機巨頭，故卡特彼勒的銷量與營收表現常會伴隨著全球經濟循環擺動，因而經濟學家常稱卡特彼勒財報為「全球景氣金絲雀」。

市場分析，卡特彼勒 Q2 財報再度驗證了全球經濟放緩的現實，而在當中國經濟表現低迷、而美國經濟亦出現高位放緩的格局，卡特彼勒業績恐怕是不容樂觀。