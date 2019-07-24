製造業PMI每況愈下 德國經濟陷衰退 歐元區難逃牽連

德國是工業大國，但其產業危機正在加劇。過去一年，貿易緊張、海外需求減弱，以及汽車產業所遭逢的艱難處境，如今都對德國經濟造成重大影響。德國製造業陷入 7 年來最嚴重衰退，大型企業也必須面對這新的現實。

德國 7 月製造業 PMI 下滑至 43.1，低於 6 月份的 45，也低於外界預期的 45.1。從今年 1 月份以來，德國製造業 PMI 就一直位於 50 榮枯線之下。

德國近 12 個月製造業 PMI (圖: Tradingeconomics.com)

德國是全球主要出口國之一，全球貿易放緩自然對其造成嚴重影響。德國央行對 2019 年的全年展望，不但看不到出口復甦的徵兆，今年經濟成長也會是 6 年以來最緩慢。企業界的看法也偏向悲觀，德國機械大廠杜爾 (Duerr AG) 和化學公司巴斯夫 (BASF SE) 都認為，總體大環境的挑戰很嚴峻。

從產業別來看，問題最嚴重的當屬汽車產業。整體汽車產業正在向電動車轉型，傳統汽車的需求減弱，對汽車製造商和他們的供應鏈同樣造成衝擊。鋼鐵與金屬公司克洛克納 (Kloeckner & Co. SE) 近期調降財測，並認為整體而言，汽車業前景是疲弱的。

此外，川普揚言對來自歐盟的汽車加徵關稅，更是令德國汽車業感到烏雲罩頂。歐盟周二 (23 日) 才列出總值 350 億元的美國商品，警告美國如果真的要打關稅戰，這些商品也會加稅回敬。美國與歐洲目前還只是互相喊話，但這已經足夠讓企業信心受傷，尤其是像德國這樣以國際貿易為主的經濟體。

原本各界認為德國經濟不過一時遇阻，現在大家的問題則變成，德國的情況到低會有多糟。況且歐元區經濟與德國息息相關，就連歐洲央行，都已經在為下一輪經濟刺激計畫做準備；外界預期，在 25 日的歐洲央行會議後，可能就會暗示未來有望降息。

對德國經濟的憂慮，加上對歐洲央行降息的期待，讓德國 10 年期公債殖利率下探至 -0.37%，彭博歐元指數也觸及 2 年低點。

德國 10 年期公債走勢 (圖: Bloomberg)

從服務業 PMI 觀察，歐元區服務業還持續在成長，但對經濟展望失卻信心，卻會侵蝕到就業市場。歐元區 7 月的製造業就業出現下降，而服務業的職務成長也出現放緩。此外，法國的情況也不甚樂觀。法國 7 月製造業 PMI 從前期的 51.9 降到 50，歐元區的製造業景氣，已經岌岌可危。

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