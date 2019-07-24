貿易衝突 難分難解 全球遲緩的經濟二度受創

全球經濟依舊遲緩，到 2020 年也未必獲得改善。

國際貨幣基金 (IMF) 週二調降了 2019 與 2020 年全球成長預測，因為經濟成長依舊偏低，貿易也持續受到壓力。

IMF 現在預估 2019 年，全球經濟成長率為 3.2%，2020 年上升至 3.5%。但雙雙較 4 月預測低了 0.1 個百分點。

IMF 說，2020 年經濟成長上升的預測，並非穩定，前提是新興市場環境必須獲得改善，貿易緊張也需有所進展。

IMF 經濟學家高平那 (Gita Gopinath) 說：「如果目前的關稅依舊，中美貿易緊張進一步升高，則 2020 年全球 GDP 成長將因而減少 0.5 個百分點。」

美國總統川普與中國國家主席習近平在上個月的 G20 高峰會上，同意貿易休兵，中美兩國也將恢復貿易談判。但成百上千億美元商品的關稅依舊有效。

IMF 也警告，美國可能對汽車進口加徵關稅，英國脫歐可能失序。凡此種種將創傷信心，削弱投資，造成全球供應鏈動盪，嚴重影響全球經濟成長。

高平那說，央行放寬信用，並不足以應付這些風險。她呼籲政府增加支出，提高長期經濟成長。

美國經濟則為亮點。IMF 調高 2019 年美國經濟成長預估至 2.6%，第一季為成長 2.3%。