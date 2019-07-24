工時長、老齡化 美卡車司機職缺估10年內翻倍

根據《彭博社》報導，美國貨運協會 (American Trucking Associations) 研究顯示，在工時較長的情況下，卡車司機徵才不易，加上現役司機平均年齡持續增加，朝「老齡化」發展，預估未來 10 年內，卡車司機職缺將翻倍。

2018 年，美國卡車司機職缺數，較 2017 年增加逾 6 萬，但受美中貿易爭端影響，貨運需求略有減少，卡車司機職缺增幅也隨之趨緩。

不過，美國貨運協會首席經濟學家 Bob Costello 表示，卡車司機職缺增幅趨緩的現象，不會持續太久，因為在勞動市場緊俏的情況下，找新人替代高齡司機一事，勢必更加困難。

長途駕駛的人力短缺情況，最為嚴重，這類卡車司機的平均年齡是 46 歲，有時出車一趟，時間便長達數週。

美國貨運協會估計，10 年內，卡車司機職缺將增至 16 萬個；Bob Costello 稱，「若當前情況沒有任何改變，那麼，這 (職缺增加) 就是最終結果。」

為增加求職誘因，貨運公司除提升工資外，也增加女性 (當前女性卡車司機的占比低於 7%)、年輕族群、退伍軍人的職缺比例，並引進新科技，讓駕駛環境更加舒適。

美國貨運協會也向監管機構喊話，盼將商業駕駛的法定年齡，從 21 歲降至 18 歲，藉此緩解徵才不易的問題。

(本篇文章不開放合作夥伴轉載)