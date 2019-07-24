選對策略，投資可以更厲害

很多投資人一定聽過母子基金，大筆資金投入穩定的母基金，靠獲利或配息轉進較積極的子基金。此策略可在本金波動穩定的同時，享受子基金的潛在高報酬率，聽起來是理想的投資方式。「鉅亨買基金」實際回測此類策略的績效表現後發現，單純買進並長期持有，比辛苦轉來轉去更有效。

1. 母子基金投資策略有哪些？

母子基金的策略有兩個核心，其中之一來自於穩固的母基金搭配高成長的子基金，全球股票型基金、平衡型基金與債券型基金等波動程度較低的，都屬於母基金類別，而單一國家股票或產業型基金則屬於子基金的行列。第二個策略便是盡可能在不動到母基金本金的情況下，將額外資金轉入子基金，而通常用的方式有兩種：以全球股票型基金為母基金，獲利超過一定程度後，將獲利分批投入子基金；或是以債券型基金為母基金，每月將配息投入子基金中。

2. 母基金停利分批轉進子基金策略

首先我們回測已開發國家股市為母基金，搭配中國股市為子基金的投資方式。假設母基金投資報酬率超過 10% 時，將全部獲利分 12 個月投入子基金，全部扣款完成後的下一個月再全數轉回母基金。之後再以包含轉回金額後的累積財富當新的投入成本，重新計算 10% 報酬率，並重複此循環。從 1993 年投入至今，母子基金累積報酬率為 641%，已開發國家股市累積報酬率為 699%，且買進並持有已開發國家股市幾乎各天期表現都優於母子基金。

3. 母基金配息轉進子基金策略

接著我們測試新興市場債券為母基金、中國股市為子基金，且每月將母基金配息金額投入子基金的情況。以新興市場債券的價格穩定度來看，此策略應可充分發揮本金穩定且報酬爆發力高的特色。但從 1993 年至今，母子基金策略只有在少少的時間內能夠打敗新興市場債券（新興市場債券勝出時間為 96.2%），且累積報酬落後幅度高達 255%，買進並持有策略再次勝出。

鉅亨投資策略

基金操作上，建議如下：

選對資產並分散配置

根據奧坎剃刀理論，較簡單的理論比複雜的好。投資的世界也是，與其設定複雜的停利停損與轉入轉出條件，不如用傳統的資產配置方式，將資產分散在優質債券、新興市場債券與全球股市中，並耐心持有。

鉅亨精選基金

>> 瑞銀 (盧森堡) 美元債券基金

>> 富達基金 - 新興市場債券基金 (美元累積)

>> 貝萊德全球智慧數據股票入息基金 A2 美元

「鉅亨買基金」獨立經營管理

本資料僅供參考，「鉅亨買基金」已盡力就可靠之資料來源提供正確之意見與消息，但無法保證該等資料之完整性。內容涉及新興市場部分，因其波動性與風險程度可能較高，且其政治與經濟情勢穩定度可能低於已開發國家，也可能使資產價值受不同程度之影響，匯率走勢亦可能影響所投資之海外資產價值變動。投資人應依其本身之判斷投資，若有損益或因使用本資料所生之直接或間接損失，應由投資人自行負責，本公司無須負擔任何責任。

本文提及之經濟走勢預測不必然代表基金之績效，基金投資風險請詳閱基金公開說明書及投資人須知。

基金經金管會核准或同意生效，惟不表示絕無風險，基金經理公司以往之經理績效不保證基金最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書及投資人須知。

各銷售機構備有基金公開說明書及投資人須知，歡迎索取。有關基金應負擔之費用（境外基金含分銷費用），已揭露於基金之公開說明書或投資人須知中，投資人可至公開資訊觀測站或境外基金資訊觀測站中查詢。

投資人投資以高收益債券為訴求之基金不宜占其投資組合過高之比重。基金經金管會核准或同意生效，惟不表示絕無風險。由於高收益債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等，且對利率變動的敏感度甚高，故基金可能會因利率上升、市場流動性下降，或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損。投資人應審慎評估，該等基金不適合無法承擔相關風險之投資人。基金經理公司以往之經理績效不保證基金最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書及投資人須知。

投資於 Rule 144A 債券，境內高收益債券基金最高可投資基金總資產 30%; 境內以投資新興市場國家為主之債券型基金及平衡型基金最高可投資基金總資產 15%; 境外高收益債券基金可能有部分投資於美國 Rule 144A 債券，該債券屬私募性質，較可能發生流動性不足，財務訊息揭露不完整或因價格不透明導致波動性較大之風險。

不動產證券化型基金得投資於高收益債券，其投資總金額不得超過基金淨資產價值之 30％。

投資人因不同時間進場，將有不同之投資績效，過去之績效亦不代表未來績效之保證。

基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率；基金淨值可能因市場因素而上下波動。

基金配息前未先扣除應負擔之相關費用。基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份，可能導致原始投資金額減損。

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