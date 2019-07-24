【保德信投信】政策托底 中國經濟前景佳

全球經濟增長放緩，貿易保護主義使得全球經濟進入無序狀態。世界銀行、國際貨幣基金組織紛紛下調 2019 年全球經濟增長預期；OECD 也將全球貿易增長預期從 3.7% 大幅下調至 2.6%。保德信投信表示，川習會後中美雙方同意保持協商，預期將有 3-5 個月空窗期，同時仰賴中國政府政策托底，預期下半年中國工業生產有望穩中求進。

保德信中國品牌基金經理人許智洋表示，中國第二季 GDP 同期增長 6.2%，略低於市場預期，中國 6.2% 經濟增長數據依然遠超於西方成熟國家。根據麥肯錫近來研究，中國對全球經濟的依存度相對在下降，而世界對中國經濟的依存度相對在上升。許智洋分析，中國 5G 產業已經建立競爭優勢，在貿易、科技與資本方面，中國對於世界依存度下降，中國持續推動內需發展模式。

觀察目前中國內需消費整體運行平穩，對經濟增長的貢獻度逐步轉強。許智洋預期下半年汽車類消費可能有所改善。此外，中國政府促進消費新政策持續推出，如打造區域消費中心和國際消費城市，落實汽車、家電、信息、養老、育幼、家政等領域促進消費政策，這將有一定程度提振消費，根據券商報告預計中國 2019 年消費增長可達 8.5% 左右。

許智洋指出，中國減稅降費作用預期在下半年逐漸體現，自貿易摩擦緩合，這將促使製造業投資預期改善；此外，中國地方政府專項債可望適度提升財政資金使用效率，可有效推動中國建設整體需求，特別是降低中國製造業負擔。中國 6 月份工業生產年增率從前期 5.0% 回升至 6.3%，上半年平均成長 6%。川習會後中美雙方同意保持協商，預期將有 3-5 個月空窗期，加上政府持續擴大財政支持，預期下半年工業生產有望止穩回升。

許智洋進一步表示，今年以來中國政府提倡「金融供給側改革」，除改善中國融資環境外，長期追求經濟與金融穩定，持續擴大與深化對外開放，進一步放寬市場資金策略，穩定金融市場發展，這也為中國股市奠定結構性長多。許智洋建議，已持有中國部位者可續抱，空手投資人可逢低分批布局陸股基金。(資料來源：保德信投信整理，2019/07)

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