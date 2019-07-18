滬深港股通額度擴大？港金管局：會考慮

根據今 (18) 日陸媒指出，香港金融管理局與滬深兩地證券相關當局一直密切留意目前滬深港通的運作情況、額度使用量，及市場情況等變化，在未來會適時考慮擴大每日額度的需要。不過近期暫時沒有具體計劃。

近期廣東省公布「粵港澳大灣區」的發展規劃中，提到廣東將攜手港澳建設國際金融樞紐，並推動以深圳證券交易所為核心的資本市場，爭取中國中央支持擴大深港通每日額度。

不過，中國相關主管機關對於擴大深港通每日額度一事並未作出正式表態。而從香港金融管理局的態度來看，擴大滬深港股通額度的計劃短期也不會實施。

去年滬深港股通的額度曾擴大 4 倍

中國與香港兩地主管機關在去年 5 月 1 日起，已將滬股通及深股通每日額度分別由 130 億元人民幣調整為 520 億元人民幣，同時將滬、深兩地的港股通每日額度分別由人民幣 105 億元調整為人民幣 420 億元。

截至 2019 年上半年，北向資金累計淨流入人民幣 963.7 億元。而 6 月份，北向資金累計淨流入人民幣 426 億元，結束連續兩個月淨流出，並創下 2019 年 3 月以來新高，2019 年 1 月、2 月淨流入金額均超過人民幣 600 億元。

表: 鉅亨網彙整

不過，2018 年北向資金淨買入 A 股人民幣 2942 億元，上半年淨買入人民幣 1601 億元，下半年則淨買入人民幣 1341 億元。與這一數據相對比，2019 年上半年北向資金淨買入額無論是年率，還是跟 2018 年下半年相比均有較大幅度的下降。

根據廣發證券數據顯示，6 月底北向資金持股規模前五大產業分別為食品飲料、非銀金融、家用電器、銀行和醫藥生物。