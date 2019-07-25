【馮冠華專欄】靜待下週兩大重量級事件

7 月 25 日推介 - 騰訊（700）

1）上日港股市況總結 ：恆指週三衝高回落，指數以全日低位 28515 點開出 （上升 49 點），上午在上證帶動下曾高見 28764 點，上升 298 點。下午上證升幅減少，恆指升幅也大為收窄，最終以 28524 點收盤，上升 58 點。成交方面，金額按日上升約 17% 至 688 億。港股通南下總成交額按日也上升約 27% 至 83 億，流向仍是淨流入，金額約 17 億。滬深股通北上又轉為浄流入，金額約人民幣 21 億。藍籌 19 升 27 跌 4 持平。



板塊方面，手機設備、出口、體育用品及汽車股表現較好。做空方面，佔大市成交回落至約 13.5%。牛熊證街貨最新比例為 53:47，現價上下各 1000 點區間的牛熊比例也是 43:57。重貨區方面，熊證仍在至 28900-28949，牛證上移至 28300-28349。恆指期貨夜市收報 28574 點，上升 38 點，高水 50 點。港股 ADR 下跌 33 點，相等於恆指 28491 點。

簡評：簡單地推論，昨天中港股市早段，應是受中美重啟談判的消息帶動而做好；但道指期貨在盤中走低，成交金額也不見顯著回升下，尾市兩地股市的升幅收窄，應是短錢獲利了結所致。另外，科創板的 25 公司又再全面上漲，派對應尚未完結。

港股方面，藍籌跌多升少，恒指之所以能在昨天報升，股王騰訊（700）近 2% 的升幅功不可沒。最近已見多間大行報告指出，股王的半年業績會受遊戲收入帶動而有不俗的增長，這點應不用猜疑，筆者估計在績前騰訊股價仍有望反覆上升。至於大市，仍是那句，靜待破位。下週的中美貿易談判和聯準會議息，或許會打破近日的悶市。

在大市無甚方向下，港股強者越強的型態越來越明顯，中煙（6055）、安踏（2020）、粵投（270）及寶勝（3813）等更是表表者。消息面上，招商銀行 (3968) 的業績不俗，筆者仍深信早前股價的下跌是錯殺，重上 $40 應指日可待。京信通信 (2342) 的盈喜不算太意外，主要是去年基數頗低，再加上 5G 投資期而已。注意公司去年的下半年因多項撥備而轉盈為虧，這意味著今年全年的業績則應會轉虧為盈。公司的透明度一向不高，盈利也甚為波動，但結合消息和現價仍處歷史的較低上平，估計會吸引一些投機的熱錢。

2）美股上日市況總結：美股三大指數個別發展，當中道指下跌 79 點或 0.29% 標指和納指則分別上升 0.47% 及 0.85%，齊創收市新高。十年期債息回落至 2.05%，美滙指數約持平在 96.68，紐約期油最新報 55.9 美元。

3）個股訊息（信報、經濟日報及明報）：《彭博》引述消息人士報道，新世界 （17）旗下新創建 （659）有意出售公共交通業務，包括新巴及城巴，代價或達約 3 億美元 (約 23.4 億港元)。消息指，新世界已與包括招商局集團在內的潛在追求者進行了會談，但未達最終協議。但新創建發言人卻表示，集團不時收到不同的商業計劃，目前沒有協議出售城巴及新巴資產，對於市場猜測也不作評論。

招商銀行（3968）公布截至 6 月底止中期業績快報，歸屬股東淨利潤 506.12 億元（人民幣，下同），按年增長 13.08%，每股盈利 2.01 元。截至 6 月底止，不良貸款率 1.24%，較去年底下跌 0.12 個百分點。

京信通信（2342）發盈喜，預料截至 6 月底止中期股東應佔利潤按年飆升不少於 2 倍。京信通信解釋，預期盈利大增，主要由於內地電訊營運商收入增加。此外，行政開支於實施一系列成本控制措施後大幅下跌。雖然部分貢獻被為即將推出的 5G 網絡作充足準備的研發成本增加所抵消，但仍然預期純利將錄得顯著增長。

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