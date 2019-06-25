A股國際化腳步不停歇 中日ETF互通啟動

中國證券市場不斷擴大國際化腳步，在 6 月 17 日滬倫通啟動後，緊接著今 (25) 日，中日 ETF 相互開通儀式在上海證券交易所舉行，也為中日金融領域合作邁出新的一步。

第一批上市的四檔中日互通 ETF 包含：易方達日興資管日經 225 ETF、華夏野村日經 225 ETF、南方頂峰 ETF、華安三菱日聯日經 225 ETF。

(圖: 東方財富網) 日經 225 日線走勢

業內人士表示，從資產配置角度來看，日本股市是全球資產的關鍵組成部分，其總市值僅次於美股、A 股，是具有較佳的長期投資價值。

此外，截至 2018 年底，日經 225 的本益比約在 12.5 倍左右，低於滬深 300 的 15.11 倍，也低於 S&P 500 的 18.73 倍，且日經 225 目前估值處於 2000 年以來的偏低水準，以價值面來看也符合長期投資的切入點。

另一方面，日經 225 與 A 股相關係數較低，具有分散風險的優勢。同時 ETF 產品具有費用低廉、操作透明、交易便捷等好處，追蹤境外主流指數的 ETF 產品能夠反映該地區市場的總體走勢，是境外投資和資產配置的最要工具之一。

根據 WIND 資料顯示，截至 6 月 14 日，日經 225 自 2013 年以來累計上漲 103.14%，同期滬深 300 指數漲幅只為 44.87%。投資追蹤日經 225 為標的 ETF，意味著能佈局包含佳能、豐田、三菱重工等眾多知名優質日本企業。

今年 4 月份，中日雙方代表在中日資本市場論壇上簽署中日 ETF 互通協議。

中日雙方約定，合作建立兩地市場 ETF 互通機制，計劃分別上市以對方市場 ETF 為投資標的的基金，具體由中日兩國基金公司分別透過現行 QDII 和 QFII 機制設立跨境基金，並將全部或絕大部分基金資產投資於對方市場具有代表性的 ETF 產品。