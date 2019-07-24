【馮冠華專欄】繼續炒股不炒市

7 月 24 日推介 - 聯想（992）

1）上日港股市況總結：恆指週二反覆做好，指數全日波幅只有 176 點，最終以 28466 點收盤，上升 95 點。成交方面，金額按日下跌約 13% 至 588 億。港股通南下總成交額按日下跌約 8% 至 66 億，流向仍是淨流入，金額約 7 億。滬深股通北上轉為浄流出，但金額只是約人民幣 4 億。藍籌 33 升 12 跌 5 持平。



板塊方面，手機設備、醫藥、內銷食品及用品、體育用品以及半導體股表現較好。做空方面，佔大市成交回落至約 14.6%。牛熊證街貨最新比例為 57:43，現價上下各 1000 點區間的牛熊比例也是 48:52。重貨區方面，熊證下移至 28900-28949，牛證仍在 28000-28049。恆指期貨夜市收報 28531 點，上升 72 點，高水 65 點。港股 ADR 上升 66 點，相等於恆指 28532 點。

簡評：科創板公司第二天交易有升有跌，成交金額也減半，不排除是有資金回流，令上證昨天有所反彈；由於未能收復 2900 點，難言喘穩。恆指雖錄 95 點的上升，單看疲弱的成交金額已知並無太大啟示性。讀者不悶筆者也厭，仍是在 28000-29000 點上落待突破；這樣的市況，執筆也倍覺吃力。昨天恆指能上升，二線藍籌功不可沒，是否因為如筆者之前指出的恆指比重調整將至，則不得而知了；但炒股不炒市這勢頭應會持續。

川普向七家美企承諾加快處理供應華為的申請，手機設備、半導體和一些 5G 概念股上升是可以理解。舜宇（2382）、丘鈦（1478）、瑞聲（2018）、中興（763）、中芯（981）、華虹（1347）等全有追捧，昨天相對落後的鐵塔（788）、聯想（992）和中通服（552）或有短多機會，特別是在中美談判重啟的消息，應有利於這些板塊。另外，見大行報告推介恆安（1044），這或可解釋內銷用品及食品昨天上升的動力。

金界（3918）的業績並沒有令筆者失望，尤其是在大型項目進展中，派息比率仍維持在 60%（由於盈利增加，所以派息金額也上升，現價計，全年息率估計也有 5%），估計股價仍不乏上升空間。之前提及的五隻本地股，經一輪整固後，醫思醫療（2138）昨天已率先破頂。留意必瘦站（1830）吧！

2）美股上日市況總結：受惠於中美下週一重啟談判與及企業理想業績的帶動，美股三大指數顯著上升，當中道指上升 177 點或 0.65%，標指和納指則分別上升 0.68% 及 0.58%。十年期債息上升至 2.078%，美滙指數上升至 97.70，紐約期油最新報 57.18 美元。

3）個股訊息（信報、經濟日報及明報）：金界控股（3918）公布，截至 6 月底止，中期盈利 2.45 億元 (美元 ‧ 下同)，按年增長 36.07%，每股盈利 5.65 仙，派中期息 3.39 仙。

東陽光藥（1558）發盈喜，預期截至 6 月底止中期業績，股東應佔溢利按年錄得不低於 60% 增長，未考慮可轉換債券公允價值變動的影響。公司表示，盈利增長主要由於核心產品可威之銷售額的持續增長；公司產品於全國醫療機構滲透率的不斷提升；以及持續加强在專業學術市場推廣其產品。

歐舒丹（973）公布截至 2019 年 6 月底止首季業績，香港區銷售額按年跌 13.8% 至 2386 萬歐元（約 2 億港元），按固定匯率計算更跌 18.8%，是唯一錄得下跌的地區。集團整體銷售淨額增長 18.8%，按固定匯率計算增長 16.2%。

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