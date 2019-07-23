曙光乍現！美中新一輪談判傳最快下週北京登場

《南華早報》週一 (22 日) 引述消息人士報導，美國財政部長梅努欽和萊特海澤最快下週將前往北京與中國國務院副總理劉鶴進行談判，這是繼大阪 G20 川習會後，美中貿易代表首次面對面談判。

消息人士表示，美國政府 9 日宣布豁免 110 項中輸美產品的高額關稅，涵蓋多項傳產項目與電子零組件，此善意姿態促使美中雙方決議安排新一輪北京面對面談判。

中國知名微信公眾號「陶然筆記」寫道，美中雙方近期小心翼翼展現彼此的誠意與善意，美中新一輪面對面談判可能在 7 月底之前和 8 月暑假之前進行。

美中善意姿態促使美中雙方決議初步安排，新一輪北京面對面談判 (圖片：AFP)

中國也相應釋出善意，對採購美國農產品向美方詢價，外媒報導，中方本月已採購大量美國高粱，創今年 4 月以來最高數量。

6 月底在 大阪 G20 川習會後，美國總統川普和中國領導人習近平同意貿易休兵，重啟美中貿易談判。美中貿易代表已進行兩場電話會議，上週五川普證實，美中貿易代表進行不錯的電話會談。

中國官媒《新華社》週一報導表示，中國企業根據國內市場需要已向美方進行採購農產品詢價，並根據中國國務院關稅稅則委員會規定，申請排除對有意採購農產品的關稅。

《新華社》週一社論報導，這是為了落實兩國元首會晤共識，在充分考慮國內需求的基礎上、向美方展示合作誠意的建設性行動。

北京大學國際政治經濟學教授王勇稱，未來還存在許多挑戰和障礙，兩國內部爭論仍然存在分歧，如何落實雙方領袖達成的共識。