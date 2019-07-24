川普與華爾街 迫使Fed的政策搖擺不定

自 1980 年代初期至 2008 年 9 月金融危機開始，聯準會 (Fed) 調整聯邦基金利率的過程，似乎始終一致。

在 1980 年代初期，聯準會 (Fed) 主席沃克 (Paul Volcker) 壓抑了飆升的通貨膨脹，因為他可以完全自主，大幅升息。今日，Fed 則飽受政治壓力，前所未見。

在大衰退時期，聯邦基金利率大幅下降，至 2008 年底，該利率來到了零。這並不為過，因為金融危機極其嚴重。但少有人預期到，聯邦基金利率會守在接近零水平如此之久。

今日的名目聯邦基金利率為 2.4%，通貨膨脹率為 1.7%，亦即實質聯邦基金利率僅 0.7%，並不算高。

然而，華爾街對 Fed 目前的利率政策，依舊大肆抨擊，認為高得離譜。許多分析師認為 Fed 應停止讓貨幣政策正常化，轉而降息。其實為了推升股市，這項觀點並不錯。

川普將股市表現，視為是自己政績的指標，這點並非秘密。

但 Fed 加入降息的行列，則讓人意外。2019 年初，Fed 表示將停止升息，現在則暗示短期內，將會降息數次。

危險就在於 Fed 有意降息，是因為受到外部的壓力。

1980 年代初期，當時的 Fed 主席沃克屢屢升息，抑制通貨膨脹，而當年的雷根總統支持沃克。今日最大的不同，則在於川普總統與鮑爾站在了對立面。

鮑爾目前最大的挑戰在於，面對日益上升的政治壓力，要依舊維持沃克的記律與獨立性。只是此刻，他成功的展望並不大。