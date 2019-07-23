華為5年將花30億人民幣 拓鯤鵬生態圈

華為輪值董事長徐直軍今 (23) 日，在鯤鵬計算產業發展峰會表示，計劃未來五年內投資人民幣 30 億元來發展鯤鵬產業生態。

徐直軍指出，在面對現今多樣性的「計算時代」，華為將攜手產業合作夥伴一起構建鯤鵬計算產業生態，為各行各業提供以鯤鵬處理器為基礎的 IT 設備及產業應用。

華為將聚焦於鯤鵬和昇騰處理器、鯤鵬雲服務和 AI 雲服務等領域的技術創新，與合作夥伴共同做大計算產業。

鯤鵬是華為旗下採用 ARM 架構設計的伺服器晶片；昇騰則是華為的 AI 晶片。

根據了解，華為已構建在線鯤鵬社區，提供加速庫、編譯器、工具鏈、開源操作系統等，幫助合作夥伴和開發者迅速掌握操作系統、編譯器及應用的遷移調優等能力。

此外，華為積極的推廣鯤鵬體系，主要也是受到美國制裁華為的影響。業內人士指出「鯤鵬」仍有其不足之處，如果不是受到美國制裁，鯤鵬短期內還不會受到華為重用。

同時，華為另一個發展焦點則是自身的作業系統 - 鴻蒙。鴻蒙不光只著眼於手機市場應用，而是未來整個物聯網，如自駕車、工業自動化等，鴻蒙系統都要能適用。

而要順利推動這些技術的發展，人才的培育就十分關鍵，這攸關一家科技公司的存亡。

(圖片: AFP)

對此，華為已積極向全世界精英招手，其在內部文件也公布招募全球「天才少年」的年薪方案，年薪的最低為人民幣 89.6 萬元，最高則達人民幣 201 萬元。

華為指出要打贏未來的技術與商業戰爭，技術創新與商業創新雙主軸是華為前進的核心動力，企業要創新就必須擁有全球頂尖的人才，因此華為要用頂級的挑戰和頂級的薪資去吸引頂尖人才加入。

